Tras anotar un hack-trick ante Francia, el desafiante mensaje de Bukayo Saka a Thomas Tuchel

Bukayo Saka fue la gran estrella en el triunfo de Inglaterra ante Francia y tras el pitazo final dejó un contundente recado hacia las decisiones de Thomas Tuchel.

Inglaterra derrotó 6-4 a Francia en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 y tuvo en Bukayo Saka a una de las figuras estelares del campo de juego. A pesar de no haber sido titular durante el campeonato, el Estadio Miami vio brillar al extremo con un estupendo hack-trick que lo llena de absoluta confianza. Dicho esto, lo más llamativo también tuvo que ver con las declaraciones post victoria.

Resulta que Bukayo Saka conversó con los medios internacionales tras el pitazo final del árbitro y no dudó en evidenciar su felicidad por el triunfo obtenido. Además, celebró a más no poder la posibilidad de anotar tres goles en un mismo partido de mundial y aseguró que le hubiese encantado tener más tiempo de competencia, al margen de lo que se decía sobre sus condiciones físicas.

“Podría haber jugado más minutos en este torneo. Estoy totalmente en forma“; fue la contundente apreciación de Bukayo Saka tras anotar un hack-trick histórico para él y para Inglaterra en general en el encuentro de hoy frente a Francia por el tercer puesto del Mundial 2026. Claramente, este mensaje no gustará mucho que digamos en la interna del comando técnico liderado por Thomas Tuchel.

Saka post France

"I am fit!" 🙏pic.twitter.com/hUCcuMLC5y — 🇳🇴 kimmoFC (@kimmoFC) July 18, 2026

Inglaterra recibió la medalla de bronce del Mundial 2026

Al concretarse el triunfo de Inglaterra por 6-4 ante Francia el día de hoy en el Estadio Miami, la plantilla británica fue condecorada con la medalla de bronce por parte de la FIFA. Si bien no era el lugar esperado en este Mundial 2026, hablamos de un premio consuelo que de alguna manera por la manera en que se dio cubre cierta parte de las expectativas que se tenían en la previa del torneo.

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Con niveles de juego muy bueno por parte de jugadores de Jude Bellingham, Harry Kane, Anthony Gordon y el propio Bukayo Saka que se mandó con un triplete en el encuentro de hoy, hablamos de un poderío importante de Inglaterra que lamentablemente se quedó en semifinales. Veremos qué le depara el futuro a este equipo que al parecer seguirá siendo dirigido por Thomas Tuchel.

¡LAS MEDALLAS SE VAN PARA INGLATERRA! La Selección de Tuchel se quedó con el tercer puesto de la Copa del Mundo.



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DATOS CLAVES

Inglaterra derrotó 6-4 a Francia y obtuvo la medalla de bronce del Mundial 2026 .

derrotó 6-4 a y obtuvo la medalla de bronce del . El extremo Bukayo Saka anotó un histórico triplete en el Estadio Miami contra Francia .

anotó un histórico triplete en el contra . El futbolista Bukayo Saka aseguró que estaba en óptimas condiciones físicas para sumar más minutos.