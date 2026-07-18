Mbappé le quitó el récord de máximo goleador del Mundial a Messi y después le mandó este mensaje

Mbappé le mandó un mensaje a Messi después de convertirse en el máximo goleador de la Copa del Mundo.

Mbappé le quitó a Messi el récord del máximo goleador de la historia de los mundiales, después de anotar un doblete en el partido por el tercer puesto ante Inglaterra. Sin embargo, el 10 francés no dudó y le mandó un mensaje al actual campeón del mundo.

Messi está a solo 1 gol de alcanzar a Mbappé y por lo menos compartir el primer lugar de los máximos goleadores por los próximos 4 años. Ante esto, el jugador del Real Madrid fue muy sincero y aceptó que Lionel va a marcar un nuevo tanto y lo va a alcanzar.

“Mañana Messi va a marcar gol seguro. Messi marca siempre“, comentó Mbappé muy seguro de que Messi lo alcanzará en el récord de los máximos goleadores de la Copa del Mundo y le manda este mensaje para que anote ante España.

No obstante, para Mbappé lo más importante era jugar la final, y no tanto el récord de goles. “Me gustaría no ser el máximo goleador y jugar el partido de mañana”, agregó ‘Kiki’ sabiendo que, por primera vez en su carrera, no jugará la final de la Copa del Mundo.

Mbappé es el máximo goleador de los mundiales. (Foto: GettyImages)

Ahora el 10 de Francia tendrá que estar muy atento a lo que pase con Messi en esta final de la Copa del Mundo. Si Messi mete un gol lo iguala en la tabla de máximos goleadores, si mete un doblete lo pasa y con un triplete también le gana la bota de oro de este torneo.

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Los máximos goleadores del Mundial

Así quedó la tabla de los máximos goleadores del Mundial_

Kylian Mbappé – 22 goles

Lionel Messi – 21 goles

Miroslav Klose 16 goles

Encuesta¿Messi igualará a Mbappé como máximo goleador de los mundiales? ¿Messi igualará a Mbappé como máximo goleador de los mundiales? YA VOTARON 0 PERSONAS

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