¡Última hora! FIFA toma una decisión con la Selección Argentina sobre el cartel de Las Islas Malvinas

El grupo de trabajo de la FIFA en la Casa Blanca tomó una decisión sobre el mensaje de los jugadores argentinos con las Islas Malvinas.

Después de la victoria contra Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, llegó una de las imágenes de la Copa y del fútbol en los últimos años. Varios jugadores argentinos celebraron con una bandera que decía: “LAS ISLAS MALVINAS SON ARGENTINAS”. Ahora, en medio de toda esa polémica, la FIFA tomó una decisión.

La FIFA había decidido abrir un expediente de investigación a la Selección Argentina por aquella celebración. Ahora ya informan de una resolución, a pocas horas de que los jugadores salgan a jugar la final del mundo contra la Selección de España.

Sky Sports informa que Argentina recibió luz verde por parte del grupo de trabajo de la FIFA en la Casa Blanca para exhibir nuevamente un mensaje con Las Islas Malvinas si así lo desean. Por lo cual, en caso de celebración podría darse una nueva imagen como la del pasado miércoles.

Esta controversial decisión de la FIFA llega después de que Inglaterra pidiera que se investigue las celebraciones de los jugadores tras aquel partido. El conflicto político y bélico entre los dos países por estas Islas lleva ya más de 50 años y sigue sin resolverse.

Argentina have been given the green light by the White House FIFA task force to display their Falklands banner again if they win the World Cup on Sunday 🚨



The head of the task force Andrew Giuliani believes the Argentina players are allowed to express their opinions. pic.twitter.com/pIlm9QkGFI — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 18, 2026

Ahora los jugadores argentinos podrían mostrar este mensaje en medio de las celebraciones en caso de conseguir la Copa del Mundo en la final ante España. No obstante, por el contexto del partido no se ve que esta sea la intención, puesto que, no es el mismo momento que contra Inglaterra.

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¿Cuándo se juega la final del Mundial 2026 entre España y Argentina?

La final del Mundial 2026 entre la Selección de España y la Selección de Argentina se jugará este domingo, 19 de julio de 2026. La final comenzará en los siguientes horarios:

12:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

13:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

14:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

15:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

16:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

21:00 | España

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En síntesis:

La FIFA autorizó a la Selección Argentina a exhibir el mensaje sobre las Islas Malvinas.

autorizó a la a exhibir el mensaje sobre las Islas Malvinas. La Selección de Argentina disputará la final del Mundial contra España el 19 de julio.

disputará la final del Mundial contra España el 19 de julio. La queja de Inglaterra originó la investigación de la FIFA sobre las celebraciones argentinas.