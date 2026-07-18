Tras el doblete de Mbappé: así quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026

Mbappé lidera la tabla de goleadores del Mundial 2026, tras su gran doblete ante Inglaterra.

Este sábado 18 de julio de 2026 Mbappé se despidió del Mundial 2026 con un importante doblete en el partido por el tercer puesto contra Inglaterra. El 10 de Francia ahora le mete toda la presión a Messi, que jugará la final de la Copa del Mundo.

Así quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026

Con el doblete de Mbappé en el Mundial 2026, así quedó la tabla de posiciones de los goleadores:

Mbappé – 10 goles Lionel Messi – 8 goles Erling Haalad – 7 goles Jude Bellingham – 6 goles Harry Kane – 6 goles

Messi aún jugará un partido más y tendrá la gran oportunidad de empatar a Mbappé y pelear por la bota de oro del torneo. Los dos jugadores fueron los grandes animadores del torneo.

Mbappé es el goleador del Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

¿Qué pasa si Mbappé y Messi empatan en goles?

Para definir al máximo goleador del Mundial 2026, en caso de empate en tantos, el primer criterio de desempate son las asistencias, donde están igualados igual en 4 pases. Por lo cual, se deberá aplicar el segundo criterio que es el de el que tenga menos minutos en cancha y Kiki tiene menos que Messi. Por lo cual, Messi necesita un triplete en la final para ser bota de oro

Mbappé supera a Messi como goleador histórico

Ahora Mbappé es el máximo goleador de la historia de los mundiales, puesto que, el 10 francés ya tiene 22 goles y Messi ahora se queda en 21 tantos, atrás ya quedó Klose con 16 goles.

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En síntesis: