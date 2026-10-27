Deportivo Cali define sus primeras salidas para el 2027

El Deportivo Cali tendrá cambios en su plantel con algunas salidas, mientras vive un gran momento en la Liga BetPlay 2027.

Deportivo Cali ya comienza a planificar su plantilla para 2027 mientras atraviesa un buen momento en la Liga BetPlay. Sin embargo, la dirigencia también trabaja en la depuración del equipo y ya tendría definidos sus dos primeros movimientos de salida.

Entre los futbolistas que terminan contrato aparecen Steven Rodríguez, Juan Ignacio Dinenno, Daniel Giraldo, Fabián Viáfara, Avilés Hurtado, Emanuel ‘Bebelo’ Reynoso y Carlos Bacca. De esta lista, Bacca y Reynoso serían las primeras salidas confirmadas, ya que no entrarían en los planes del cuerpo técnico para 2027.

Carlos Bacca tendría que buscar un nuevo equipo o considerar el retiro a sus 40 años, después de una etapa en la que no consiguió la regularidad esperada. Por su parte, ‘Bebelo’ Reynoso llegó a préstamo, sin cargo y sin opción de compra, por lo que Deportivo Cali tendría que negociar con Talleres de Córdoba para pagarlo.

Deportivo Cali también analiza posibles refuerzos para fortalecer su plantilla. Sorprendentemente, uno de los nombres que ha comenzado a sonar es el de Teófilo Gutiérrez, quien podría regresar al club a sus 41 años. El delantero ya vistió la camiseta verdiblanca y fue campeón con el equipo en el 2021.

Los refuerzos del Deportivo Cali en este 2026

Deportivo Cali fichó para este 2026 a los jugadores Pedro Gallese, Juan Ignacio Dinenno, Emanuel “Bebelo” Reynoso, Fernando Álvarez y Ronaldo Pájaro para el primer semestre del año, sumando posteriormente para el torneo finalización a Carlos Bacca, Nicolás Benedetti, José Moya y Kalazán Suárez.

Deportivo Cali – Juan Ignacio Dinenno. Foto: Getty.

Publicidad

En resumen