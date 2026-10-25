Acusaron a James Rodríguez de feo gesto contra hincha colombiano

Aseguran otra vez que James Rodríguez ignoró a un hincha colombiano que lo quería saludar y pedir una fotografía, como pasó con la hija de Petro.

James Rodríguez quedó en el centro de las críticas en redes sociales luego de que un niño asegurara que el futbolista le negó una fotografía. El episodio se viralizó horas antes del clásico entre Atlético Nacional e Independiente Medellín y lo puso en el centro de la crítica

En su publicación, el menor contó que admiraba a James Rodríguez, pero que su percepción cambió después de conocerlo en persona. Según su relato, el jugador no accedió a tomarse una foto con él, un gesto que lo decepcionó porque sueña con convertirse en futbolista. “Se me cayó un ídolo como persona”, expresó el niño al compartir su experiencia.

El menor también destacó que Matheus Uribe, compañero de James en Atlético Nacional, sí aceptó tomarse una fotografía con él. Su testimonio generó numerosas reacciones entre los hinchas por la negativa del capitán de la Selección Colombia.

La polémica creció después de que circulara otro video del partido ante Cúcuta Deportivo, en el que un recogebolas extiende la mano hacia James mientras el futbolista camina hacia el tiro de esquina, sin que se observe una respuesta clara. Sin embargo, las imágenes no permiten confirmar si el mediocampista vio el saludo o no.

En medio de los cuestionamientos, también se difundieron imágenes de James Rodríguez firmando autógrafos y compartiendo con varios niños durante su visita a Cúcuta Deportivo. Lo que invita a pensar ue fue todo un mal entendido.