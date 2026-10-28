Ponen a Moisés Caicedo fuera del Chelsea y en otro gigante de Europa

El volante ecuatoriano Moisés Caicedo podría dejar el Chelsea según rumores de un cambio de equipo para el 2027.

Moisés Caicedo arranca este miércoles siendo protagonista de rumores sobre una posible salida del Chelsea. El mediocampista ecuatoriano estaría en el radar de otro gigante de Europa, aunque hay dudas sobre la información.

Según una versión que circula en redes sociales y que se atribuye al periodista David Ornstein, José Mourinho tendría a Moisés Caicedo entre sus objetivos para el Real Madrid. El supuesto interés de José Mourinho contemplaría una millonario oferta en enero de 2027 o al finalizar la presente temporada.

La salida de Caicedo costaría al menos 120 millones de euros, debido a lo que ha invertido el Chelsea en el ex IDV. El Real Madrid buscaría reforzar el centro del campo con un mediocampista de sus características.

Uno de los principales obstáculos sería el vínculo contractual del ecuatoriano con el Chelsea, que se extiende hasta 2033. Además, aunque en distintas ocasiones Caicedo confesó el sueño de jugar en el Real Madrid, hoy es titular con los entrenadores que han pasado por el club.

La información debe tomarse con cautela, ya que la versión se difundió desde una cuenta que no está verificada y cuya atribución a David Ornstein no ha sido corroborada. Moisés Caicedo va por su cuarta temporada en Londres.

El contrato de Moisés Caicedo con Chelsea

Moisés Caicedo en el Chelsea tiene un contrato hasta el 2033 y estaría ganando más de 9 millones de dólares al año.

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Moisés Caicedo – Selección de Ecuador

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En resumen