Solo falta el salario: Junior de Barranquilla habría elegido a su nuevo entrenador

Junior de Barranquilla tiene que buscar a un nuevo entrenador antes del arranque de la nueva temporada y ya eligieron a un candidato.

Junior de Barranquilla comienza a planificar la temporada 2027 después de quedar eliminado de la Liga y la Copa, y la elección del nuevo entrenador es de las prioridades de la dirigencia. En medio de la búsqueda, un nombre habría tomado fuerza restando solo lo económico.

El elegido sería Sebastián Beccacece, entrenador argentino que dirigió a la Selección de Ecuador durante el Mundial. Según los rumores, el técnico habría recibido una propuesta para asumir el proyecto deportivo de Junior en 2027.

El salario de Beccacece rondaría los dos millones de dólares por dos años de contrato, sin contar posibles bonos e incentivos por objetivos cumplidos. De concretarse esas cifras, el argentino se ubicaría entre los entrenadores mejor pagados de la Liga BetPlay.

Sin embargo, uno de los puntos que complicaría las conversaciones sería la duración del vínculo. Beccacece buscaría firmar por dos temporadas, mientras que Junior preferiría ofrecerle inicialmente un año y evaluar los resultados antes de comprometerse a largo plazo.

Además de Beccacece, otros técnicos han aparecido en las versiones sobre la búsqueda del nuevo entrenador rojiblanco. Alejandro Restrepo, Pablo Repetto, Leonel Álvarez y Arturo Reyes también han sonado como alternativas para ocupar el banquillo de Junior.

Los números de Beccacece en la Selección de Ecuador

Sebastián Beccacece con la Selección de Ecuador, su último equipo, llegó a dirigir un total de 24 partidos entre todas las competencias. Ganó 9 partidos, empató 12 y terminó perdiendo 3 encuentros. No tuvo el mejor Mundial y por eso se marchó de Ecuador.

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Sebastián Beccacece – Selección de Ecuador. Mundial 2026, Foto: Getty.

En resumen