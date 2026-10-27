La fortuna que DIM le estaría pagando a Jackson Martínez sin debutar

Jackson Martínez sigue sin tener minutos en el DIM pero el club gasta una fortuna pese a que no ha completado ningún entrenamiento.

Jackson Martínez llegó al Independiente Medellín (DIM) como uno de los refuerzos más sonados para el cierre de 2026. Sin embargo, el extremo colombiano todavía no debuta y, por ahora, no existe una fecha clara para su estreno en Liga BetPlay mientras sigue cobrando una fortuna.

Jackson Martínez estaría ganando cerca de 50.000 dólares mensuales, por lo que, tras casi dos meses desde su llegada, habría percibido alrededor de 100.000 dólares sin disputar un solo minuto oficial. El entrenador del DIM, Amaranto Perea, reconoció que el futbolista todavía no consigue completar un entrenamiento al mismo ritmo que sus compañeros.

“Jackson viene de seis años sin competir en el alto rendimiento, no se nos puede olvidar eso. Tenemos unas necesidades importantes… Si Jackson está bien con su categoría y con la necesidad que tenemos, el entrenador no lo convoca es porque no está”, explicó Perea al referirse a la situación del atacante.

“¿Cuándo va a estar? Es que es muy difícil porque se le ha construido un plan y va a estar dependiendo de cómo vaya respondiendo a la exigencia. En los últimos dos días entrenó bastante bien, lo estamos cuidando, no puede hacer un entrenamiento completo. Me encantaría que esté, claro que sí”, amplió el entrenador.

El contrato de Jackson Martínez con el DIM está previsto hasta diciembre de 2026 y contempla la posibilidad de extenderlo hasta junio de 2027, dependiendo del cumplimiento de partidos disputados. Su último encuentro oficial fue con el Portimonense de Portugal en 2020, y ya lo tenían todos retirado.

¿Cuándo fue el último partido de Jackson Martínez?

Para encontrar el último partido de Jackson Martínez en su carrera hay que ir hasta el 26 de julio de 2020 cuando jugó con los colores del Portimonense. Desde entonces, el delantero no suma 1 solo minuto en cancha y ahora mismo todo es duda.

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Jackson Martínez – FC Porto. Foto: Getty.

En resumen