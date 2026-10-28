Álvaro Montero podría dejar Boca Juniors por club europeo

El arquero colombiano Álvaro Montero recién llegó a Boca Juniors pero aseguran que podría irse a Europa en pocos meses.

Álvaro Montero apenas lleva sus primeros meses como arquero de Boca Juniors, pero su futuro ya podría estar en otro club. El guardameta colombiano podría dar el salto al fútbol europeo según rumores de prensa.

Según el periodista Adrián Magnoli, de AS Colombia, Álvaro Montero tendría una oferta firme para jugar en Europa. No se revelaron el país, el club interesado ni el monto de la propuesta ni si el acercamiento fue al club o jugador.

Montero firmó contrato con Boca Juniors hasta junio de 2030 después de destacar en su etapa en Vélez Sarsfield, donde jugó cedido desde Millonarios de la propia Liga BetPlay. En Millonarios ganó tres títulos y en Vélez repitió campeonato.

Boca Juniors habría pagado cerca de cuatro millones de dólares por Montero y no aceptaría una oferta inferior a los seis o siete millones según el mencionado medio. A esto se suma que sería difícil que el club argentino deje salir a su arquero titular tan poco tiempo después de incorporarlo.

Boca Juniors pelea el liderato de la la tabla anual y continúa en carrera en la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, donde definirá el títulol. La supuesta oferta europea sigue sin detalles oficiales mientras también suena para la Selección de Colombia.

Las estadísticas de Álvaro Montero en Boca Juniors

Álvaro Montero lleva 38 partidos en la temporada con Boca Juniors y ha concedido 31 goles. Suma 15 partidos imbatido y también es fijo en la Selección de Colombia.

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Álvaro Montero – Selección de Colombia. Foto: Getty.

En resumen