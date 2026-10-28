Álvaro Montero podría dejar Boca Juniors por club europeo

Álvaro Montero apenas lleva sus primeros meses como arquero de Boca Juniors, pero su futuro ya podría estar en otro club. El guardameta colombiano podría dar el salto al fútbol europeo según rumores de prensa.
Según el periodista Adrián Magnoli, de AS Colombia, Álvaro Montero tendría una oferta firme para jugar en Europa. No se revelaron el país, el club interesado ni el monto de la propuesta ni si el acercamiento fue al club o jugador.
Montero firmó contrato con Boca Juniors hasta junio de 2030 después de destacar en su etapa en Vélez Sarsfield, donde jugó cedido desde Millonarios de la propia Liga BetPlay. En Millonarios ganó tres títulos y en Vélez repitió campeonato.
Boca Juniors habría pagado cerca de cuatro millones de dólares por Montero y no aceptaría una oferta inferior a los seis o siete millones según el mencionado medio. A esto se suma que sería difícil que el club argentino deje salir a su arquero titular tan poco tiempo después de incorporarlo.
Boca Juniors pelea el liderato de la la tabla anual y continúa en carrera en la Copa Argentina y la Copa Sudamericana, donde definirá el títulol. La supuesta oferta europea sigue sin detalles oficiales mientras también suena para la Selección de Colombia.
Las estadísticas de Álvaro Montero en Boca Juniors
Álvaro Montero lleva 38 partidos en la temporada con Boca Juniors y ha concedido 31 goles. Suma 15 partidos imbatido y también es fijo en la Selección de Colombia.
Álvaro Montero – Selección de Colombia. Foto: Getty.
En resumen
- Interés europeo a pocos meses de su llegada: A pesar de haber firmado contrato recientemente hasta junio de 2030, el guardameta colombiano Álvaro Montero cuenta con una oferta formal para dar el salto al fútbol del Viejo Continente, según reveló el periodista Adrián Magnoli.
- El piso millonario que exige el ‘Xeneize’: Tras haber desembolsado cerca de cuatro millones de dólares por su ficha luego de su destacado paso por Vélez Sarsfield y Millonarios, la dirigencia de Boca Juniors no aceptaría una propuesta inferior a los 6 o 7 millones de dólares para desprenderse de él.
- Pieza clave en plena pelea por títulos: Con 15 vallas invictas en 38 compromisos y afianzado en las convocatorias de la Selección Colombia, la salida del guardameta representaría un fuerte dilema para el cuadro argentino, que se encuentra disputando instancias decisivas en la Copa Sudamericana y la Copa Argentina.