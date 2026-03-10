Toda Europa sorprendida por las palabras del DT del Atalanta tras el pase gol de Luis Díaz: “El mejor equipo del mundo”

Una nueva función estelar del Bayern Múnich empieza en 3, 2, 1… Luis Díaz y el equipo alemán dieron un auténtico recital en el inicio de los octavos de final de la Champions League 2025-26, así que a Raffaele Palladino, DT de Atalanta, no le quedó alternativa que sorprender a toda Europa con unas palabras.

¡Todos los partidos de Bayern Múnich y Luis Díaz los puedes ver en exclusiva y en Colombia por Disney+!

Todo pasó luego de un gran pase gol de ‘Lucho’ Díaz. Bayern Múnich salió a imponer condiciones en Italia y solo necesitó de 12 minutos para abrir el marcador. Josip Stanisic abrió el marcador y dos goles más llegaron antes del final del primer tiempo. Michael Olise y Serge Gnabry, los autores.

El segundo tiempo no podía iniciar de una mejor manera. Alphonso Davies desbordó por el costado izquierdo, tiró un centro, y a pesar de que Luis Díaz estaba de espaldas al arco y una posición incomoda, hizo un taco que le dejó el balón a Nicolas Jackson. 4-0 le ganaba el Bayern Múnich al Atalanta.

“El mejor equipo del mundo”: Las palabras del DT del Atalanta tras el pase gol de Luis Díaz

Raffaele Palladino elogió a Luis Díaz y a todo el Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

Luego del gran pase gol de Luis Díaz no solo llegaron dos goles más de Bayern Múnich para que la victoria fuera por 1-6, Raffaele Palladino también dijo presente con unas palabras que sorprendieron a toda Europa. “Estamos enfadados, no es lo que queríamos. Quizás hayamos jugado contra el mejor equipo del mundo. Enhorabuena a ellos y a su entrenador, me han impresionado, tenemos que respetar el resultado. Lo sentimos por los aficionados”, dijo el DT del Atalanta.

Publicidad

Publicidad

ver también La jugada ‘maradoniana’ de Luis Díaz ante Atalanta que silenció a más de 20.000 hinchas italianos

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Bayern y Atalanta en la Champions League?

Con una ventaja de cinco goles en el marcador global, todo parece indicar que el partido de vuelta entre Bayern Múnich y Atalanta del miércoles 18 de marzo a las 3:00 P.M (hora colombiana) será una cuestión de trámite para que Luis Díaz y compañía clasifiquen a los cuartos de final de la Champions League.

Encuesta¿Cuál de los 6 goles del Bayern Múnich al Atalanta fue con asistencia de Luis Díaz? ¿Cuál de los 6 goles del Bayern Múnich al Atalanta fue con asistencia de Luis Díaz? Ya votaron 0 personas

En resumen

Raffaele Palladino calificó al Bayern Múnich como el mejor equipo del mundo tras la derrota.

calificó al Bayern Múnich como el tras la derrota. El DT del Atalanta elogió a Luis Díaz y a todo el Bayern tras el 1-6 .

y a todo el Bayern tras el . Palladino expresó respeto por el resultado y pidió disculpas a los aficionados del Atalanta.

Publicidad