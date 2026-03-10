Es tendencia:
logotipo del encabezado
Champions League

Toda Europa sorprendida por las palabras del DT del Atalanta tras el pase gol de Luis Díaz: “El mejor equipo del mundo”

Raffaele Palladino, DT del Atalanta, reaccionó a la derrota ante el Bayern Múnich y dejó un elogio contundente luego de la asistencia de Luis Díaz.

Por Julio Montenegro

Sigue a Bolavip en Google!
Raffaele Palladino se rindio ante el nivel del Bayern Múnich de Luis Díaz.
© Getty ImagesRaffaele Palladino se rindio ante el nivel del Bayern Múnich de Luis Díaz.

Una nueva función estelar del Bayern Múnich empieza en 3, 2, 1… Luis Díaz y el equipo alemán dieron un auténtico recital en el inicio de los octavos de final de la Champions League 2025-26, así que a Raffaele Palladino, DT de Atalanta, no le quedó alternativa que sorprender a toda Europa con unas palabras.

¡Todos los partidos de Bayern Múnich y Luis Díaz los puedes ver en exclusiva y en Colombia por Disney+!

Todo pasó luego de un gran pase gol de ‘Lucho’ Díaz. Bayern Múnich salió a imponer condiciones en Italia y solo necesitó de 12 minutos para abrir el marcador. Josip Stanisic abrió el marcador y dos goles más llegaron antes del final del primer tiempo. Michael Olise y Serge Gnabry, los autores.

El segundo tiempo no podía iniciar de una mejor manera. Alphonso Davies desbordó por el costado izquierdo, tiró un centro, y a pesar de que Luis Díaz estaba de espaldas al arco y una posición incomoda, hizo un taco que le dejó el balón a Nicolas Jackson. 4-0 le ganaba el Bayern Múnich al Atalanta.

“El mejor equipo del mundo”: Las palabras del DT del Atalanta tras el pase gol de Luis Díaz

Raffaele Palladino elogió a Luis Díaz y a todo el Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

Luego del gran pase gol de Luis Díaz no solo llegaron dos goles más de Bayern Múnich para que la victoria fuera por 1-6, Raffaele Palladino también dijo presente con unas palabras que sorprendieron a toda Europa. “Estamos enfadados, no es lo que queríamos. Quizás hayamos jugado contra el mejor equipo del mundo. Enhorabuena a ellos y a su entrenador, me han impresionado, tenemos que respetar el resultado. Lo sentimos por los aficionados”, dijo el DT del Atalanta.

Publicidad
La jugada ‘maradoniana’ de Luis Díaz ante Atalanta que silenció a más de 20.000 hinchas italianos

ver también

La jugada ‘maradoniana’ de Luis Díaz ante Atalanta que silenció a más de 20.000 hinchas italianos

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Bayern y Atalanta en la Champions League?

Con una ventaja de cinco goles en el marcador global, todo parece indicar que el partido de vuelta entre Bayern Múnich y Atalanta del miércoles 18 de marzo a las 3:00 P.M (hora colombiana) será una cuestión de trámite para que Luis Díaz y compañía clasifiquen a los cuartos de final de la Champions League.

Encuesta

¿Cuál de los 6 goles del Bayern Múnich al Atalanta fue con asistencia de Luis Díaz?

Ya votaron 0 personas

En resumen

  • Raffaele Palladino calificó al Bayern Múnich como el mejor equipo del mundo tras la derrota.
  • El DT del Atalanta elogió a Luis Díaz y a todo el Bayern tras el 1-6.
  • Palladino expresó respeto por el resultado y pidió disculpas a los aficionados del Atalanta.
Publicidad
Julio Montenegro
Julio Montenegro
Lee también
Nadie lo conoce: el Bayern Munich ya eligió al heredero de la 11 de James Rodríguez
Europa

Nadie lo conoce: el Bayern Munich ya eligió al heredero de la 11 de James Rodríguez

La confesión del arquero del Hoffenheim tras los 3 goles de Luis Díaz
Bundesliga

La confesión del arquero del Hoffenheim tras los 3 goles de Luis Díaz

Schweinsteiger tuvo su fiesta en Alemania y volvió a jugar con Bayern Múnich
Europa

Schweinsteiger tuvo su fiesta en Alemania y volvió a jugar con Bayern Múnich

Anuncian un fichaje bomba de PSG en Munich
Europa

Anuncian un fichaje bomba de PSG en Munich

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo