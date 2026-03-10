La Selección Colombia se alista para en los próximos días conocer la lista de convocados para enfrentar a Croacia y Francia en los últimos amistosos pre Mundialistas. Néstor Lorenzo tiene fecha para dar la nómina y ya hay un detalle de la casi totalidad de los que estarán.

Son más de 50 jugadores bloqueados por la Federación, es decir que tendrían opciones de ser convocados, sin embargo son 26 los finales. Lo más probable es que los convocados de los amistosos estarán también en el Mundial 2026.

Arqueros : Camilo Vargas, David Ospina, Álvaro Montero.

: Camilo Vargas, David Ospina, Álvaro Montero. Defensas : Daniel Muñoz, Santiago Arias, Johan Mojica, Álvaro Angulo, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Yerry Mina, Carlos Cuesta, Yerson Mosquera.

: Daniel Muñoz, Santiago Arias, Johan Mojica, Álvaro Angulo, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Yerry Mina, Carlos Cuesta, Yerson Mosquera. Volantes: Jefferson Lerma, Richard Ríos, Kevin Castaño, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, James Rodríguez, Jorge Carrascal, Jhon Arias.

Jefferson Lerma, Richard Ríos, Kevin Castaño, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, James Rodríguez, Jorge Carrascal, Jhon Arias. Extremos / ofensivos : Luis Díaz, Carlos Andrés Gómez, Yaser Asprilla, Johan Carbonero.

: Luis Díaz, Carlos Andrés Gómez, Yaser Asprilla, Johan Carbonero. Delanteros: Jhon Córdoba, Luis Suárez.

Estos serían los llamados por Lorenzo para enfrentar al vicecampeón Mundial 2022 y al vicecampeón mundial 2018. En esta lista habrá bajas sonadas como Jhon Durán, quién se habría peleado con algunos del grupo.

La fecha para dar a conocer los jugadores convocados sería el 20 de marzo, pocos días antes de enfrentar a Croacia. Los europeos por su parte ya empiezan a dar las listas finales.

¿Cuándo jugará Colombia contra Francia y Croacia?

La Selección de Colombia jugará el 26 de marzo contra Croacia, y el 29 de marzo contra Francia.

ver también Crystal Palace le envió a Colombia el diagnóstico de lesión de Daniel Muñoz ¿malas noticias?

Jhon Durán y James Rodríguez podrían ser baja en marzo. Foto: Getty

Publicidad

Publicidad

En resumen