Conmoción en Colombia: Jhon Durán llama a ‘El Pibe’ Valderrama jugador retirado y esto le pidió

Este ida y vuelta está que arde… Carlos ‘El Pibe’ Valderrama volvió a encender la polémica sobre la supuesta pelea de Jhon Jáder Duran en el camerino de la selección colombiana y el delantero decidió responderle llamándolo jugador retirado. ¡Conmoción en Colombia!

Todo empezó cuando ‘El Pibe’ Valderrama le dijo al noticiero ‘SportsCenter’ que no creía que Jhon Durán fuera convocado para el Mundial 2026 porque “él se sacó solo porque peleó con el grupo y ustedes (prensa) saben que peleó con el grupo. El que pelea con el grupo, se saca solo. Condiciones tiene, por eso está en la selección, por eso ha jugado donde ha jugado y por eso lo llamaron a la selección. Las condiciones no se le niegan y mete goles, pero no puede pelear con el grupo“.

¿A qué se refería Carlos Valderrama? Se refirió a la información que publicó el periodista Paolo Arenas sobre lo que pasó en el empate 0-0 entre la Selección Colombia y Perú por las la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026: “Durán se metió al camerino insultando y manoteando a los compañeros. Lorenzo luego ingresó, quiso calmar la situación y el mismo Durán lo agarró de la camiseta y zarandeó. James y Lerma intervinieron rápido. El 10 al suelo, Lerma sí frenó al 9. El show post-partido”.

Así le respondió Durán a ‘El Pibe’ por decir que se peleó en la Selección

Durán le envió un mensaje a El Pibe Valderrama. (Foto: Getty Images)

“La verdad yo no pelee con ningún jugador, ni mucho menos con un integrante del cuerpo técnico de la Selección Colombia. ¡¡Eso es falso!! Y el día que suceda, yo mismo saldré y lo diré públicamente porque soy una persona que siempre dice la verdad, así a mucos de ustedes no les guste y no lo crean. A ustedes es tan fácil engañaros con una falsa humildad que por eso siiempre prefiero decir las cosas como son y no maquillar y falsear nada para quedar bien con nadie. Y, por último, quiero decir que unno como periodista o mucho menos como jugador ‘retirado’ no se puede poner a hablar sin saber qué pasa en la realidad, sin siquiera verificar porque pierde credibilidad y daña su propia imagen”, fue la respuesta de Jhon Durán a Carlos ‘El Pibe’ Valderrama que publicó el delanteor como historia en Instagram.

El pedido que Jhon Durán le hizo a Carlos ‘El Pibe’ Valderrama

Luego de la contundente respuesta que hizo pública, Jhon Jáder Durán finalizó sumensaje con un pedido fuerte y claro para ‘El Pibe’ Valderrama y todos aquellos que piensan que sí fue cierta la pelea en el camerino de la Selección Colombia. “El que tenga pruebas de que yo haya tenido un inconveniente con cualquier jugador o integrante del cuerpo técnico que las exponga a ver quién queda como mentiroso y difamador. Es muy comprometedor hablar por hablar si tienes un micrófono y una cámara”, escribió el delantero colombiano.

