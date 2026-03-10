Terremoto en Atlético Nacional: Diego Arias muy cerca de ser despedido por insólito motivo

Atlético Nacional vive horas de incertidumbre a poco de jugar contra Junior en el campeonato colombiano. El equipo recibió un durísimo golpe contra Millonarios en Copa Sudamericana, pero se especulaba con la continuidad de Diego Arias. Ahora está más afuera que adentro el DT.

Pese a que la directiva lo quiere mantener a Diego Arias, revela Pipe Sierra, que son los dueños de Atlético Nacional los que buscan un nuevo entrenador y no le darían más confianza a Diego Arias. Incluso los propietarios ya estarían filtrando carpetas.

Son varios los motivos que llevan a los dueños de Atlético Nacional a llevarle la contra a la directiva, pero sobre todo porque el equipo consideran que así el equipo no llegará a ningún lado. Además, la ruptura también se da en otros aspectos.

Sierra confirma que los dueños de Atlético Nacional quieren tomarse el tiempo necesario en esta decisión y por eso no dejarán que ni el presidente del club ni el director deportivo interfieran en ella. Ambos quedaron marcados por traer a Arias y el ciclo de Gandolfi.

Esta inestabilidad llega para Atlético Nacional a poco de un partido clave contra Junior. El ‘Verdolaga’ no viene viviendo su mejor momento desde hace varios meses, tras una crisis deportiva y en el banquillo. El club no jugará ningún torneo internacional en 2026.

Los números de Diego Arias como DT de Atlético Nacional

Al frente de Atlético Nacional, Diego Arias lleva un total de 30 encuentros entre todas las competencias, desde que asumió en 2025. Ganó 18 encuentros, empató 6 y acabó perdiendo otros 6. Tiene contrato por todo este 2026 con Nacional y es su primera experiencia como DT.

En síntesis:

Diego Arias registra 18 victorias , 6 empates y 6 derrotas dirigiendo al Atlético Nacional.

registra , 6 empates y 6 derrotas dirigiendo al Atlético Nacional. Los dueños de Atlético Nacional buscan un nuevo entrenador pese al respaldo de la directiva.

buscan un nuevo entrenador pese al respaldo de la directiva. El club Atlético Nacional no disputará ninguna competición internacional durante la temporada 2026.

