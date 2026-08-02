Juan Fernando Quintero podría ir al Inter Miami de la MLS según medios europeos y ya trasciende cuánto ganaría en el club de Messi.

Los rumores del posible traspaso de Juan Fernando Quintero al Inter Miami siguen creciendo. El volante colombiano podría ser nuevo compañero de Messi en la MLS y su salario estaría entre los más altos del club.

Juan Fernando Quintero ganaría cerca de 2.5 millones de dólares en el Inter Miami, esto lo pondría cerca del top de la escala asalarial del vigente campeón norteamericano.

En primer e indiscutido lugar está Lionel Messi con 25 millones de dólares al año, le sigue Casemiro con 15 millones anuales y el top 3 lo cierra Rodrigo De Paul con 7.5 millones al año.

Luego vienen los ‘terrenales’, los 2.5 millones que ganaría el seleccionado de Colombia lo pondría a la par de Germán Berterame y por encima del español Sergio Reguilón.

En River Plate reportan que ganaba cerca de 2 millones de dólares al año pero terminó su contrato luego de no entrar en planes para el ‘Chacho’ Coudet en medio de unas declaraciones que también generaron repercusión.

Los otros clubes que quieren a Juan Fernando Quintero

Juan Fernando Quintero además de estar en planes del Inter Miami de la MLS está en la órbita del Cagliari de Itali y el Atlético Mineiro de Brasil, todos ofreciéndole cifras similares.

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