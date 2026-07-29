Fin de la espera: James Rodríguez tiene nuevo equipo

James Rodríguez tuvo un Mundial irregular pero fue titular en todos los partidos, esto le sirvió de vitrina para que varios equipos se interesen. El volante colombiano ya habría encontrado nuevo club, pero aceptando condiciones particulares.

En México y Colombia señalan que James Rodríguez será nuevo jugador del América de México para el segundo semestre. Las Águilas lo sondearon por pedido de Guillermo Almada, pero no bajo términos normales.

La primera condición fue un contrato de seis meses en principio y según rendimiento habrá opción de renovación, y la segunda condición fue una rebaja de sus aspiraciones salariales, es decir no cobrará los 6 millones que ganaba en el Minnesota United.

Esta figura de contrato ya la tuvo en la MLS, sin embargo fue más por decisión del jugador que del club, esta vez el América no quiere comprometerse con un contrato de larga duración.

James Rodríguez acabó su contrato con el Minnesota en mayo, dejando el club mucho antes para sumarse a la Selección de Colombia. El ex Porto, Real Madrid, Bayern entre otros cerró el semestre con apenas 2 partidos jugados.

Los números de James Rodríguez en el Mundial 2026

En el Mundial 2026, James Rodríguez jugó un total de 5 partidos con la Selección Colombia sumando más de 150 minutos en cancha. Sin embargo, en todo ese tiempo el volante/delantero no pudo marcar un solo gol o dar una asistencia que ayude a su equipo.

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James Rodríguez – Minnesota United.

En resumen