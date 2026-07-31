Además de UEFA: Las otras selecciones que amenazan a Infantino con retirarse del Mundial

Pasan los días y la propuesta de la FIFA de incluir inversores privados al Mundial tiene a más selecciones protestando contra Infantino.

La idea de la FIFA de ingresar inversores privados en el Mundial sigue generando reacciones en contra. Un día después de la postura de UEFA, otras selecciones amenazan con no jugar en la Copa del Mundo si avanza la propuesta.

La Federación de Asia (AFC) emitió un comunicado respaldando las posturas de UEFA y CONCACAF de no jugar en ningún torneo FIFA si la propuesta avanza. Con esto, la Copa del Mundo se arriesga a quedarse sin participantes semanas después del torneo más rentable en su historia.

En CONCACAF no fue unánime el apoyo, México no se sumó al comunicado en conjunto y sostuvo que analizará la propuesta. Otra de las polémicas es que la misma tiene solo un plazo corto para la respuesta,

La propuesta tiene un desembolso de más de 10 millones de euros a ser desembolsados a las Federaciones casi inmediatamente al paso de la misma. Los medios cuestionan este pago como un “soborno disfrazado”.

Muchos medios hacen eco del silencio que CONMEBOL ha tenido por ahora, sin un pronunciamient oficial al respecto. Otros apuntan a que Infantino tendría el apoyo unánime de las 10 federaciones sudamericanas.

¿Dónde se jugará el Mundial 2030?

La edición de 2030 será histórica, ya que por primera vez se disputará en seis países y tres continentes. Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán los partidos inaugurales conmemorativos por el centenario de la primera Copa del Mundo, mientras que el resto del torneo se desarrollará en España, Portugal y Marruecos.

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La propuesta tendría como beneficiarios a inversionistas cercanos a Donald Trump.

En resumen