Tras su salida de River Plate, Juan Fernando Quintero está mucho más cerca de llegar a este equipo.

Juan Fernando Quintero se quedó sin equipo después de acordar la rescisión de su contrato con River Plate. El volante colombiano aún no tiene nuevo club, pero en las últimas horas se informó de cuál sería el club que está mucho más cerca de concretar su fichaje.

De acuerdo a la información de Leo Paradizo y Diario As Colombia, Juan Fernando Quintero ya recibió sondeos oficiales del Inter Miami para concretar su fichaje. De momento, no hay todavía un acuerdo formal, pero el equipo de Messi sería el más cercano a llevárselo.

‘JuanFer’ Quintero también estuvo sonando para una posible llegada a Italia a jugar con el Cagliari o hasta un regreso a Colombia. No obstante, parece que ambas posibilidades aparecen muy lejanas de las del Inter Miami y en la MLS podría estar el futuro del colombiano.

Quintero es agente libre y podrá negociar con cualquier equipo que quiera su fichaje. Por lo cual, rumores sobre su carrera en este momento no están faltando. Todo pasaría por una decisión del jugador y por el objetivo hacia donde quiere llevar su carrera.

Juan Fernando Quintero podría llegar al Inter Miami. (Foto: GettyImages)

Se espera que la carrera de Juan Fernando Quintero tenga un próximo equipo en las siguientes semanas. El jugador quiere seguir en activo, aunque también ya dejó sobre la mesa la posibilidad de no volver a jugar con la Selección Colombia, tras el Mundial.

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Los números de Juan Fernando Quintero en el Mundial 2026

En el Mundial 2026, Quintero no tuvo la importancia esperada con Lorenzo y apenas pudo tener minutos en todo el torneo. Apenas estuvo en cancha en 117 minutos en 4 partidos y no jugó otro. Además, solo pudo dar 1 asistencia y no marcó goles.

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