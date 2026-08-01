El FC Barcelona iría por el fichaje de una estrella de la Selección Colombia en el Mundial 2026

El FC Barcelona estaría muy interesado en fichar a este jugador de la Selección Colombia para la nueva temporada.

El FC Barcelona estuvo muy atento al Mundial 2026 que hizo la Selección Colombia y ahora ve con muy buenos ojos este fichaje. El equipo de Néstor Lorenzo se acabó quedando fuera un poco antes de lo esperado, pero Daniel Muñoz llamó la atención de un grande.

De acuerdo a los rumores de mercado, el FC Barcelona estaría siguiendo de cerca el fichaje de Daniel Muñoz como uno de los jugadores para reforzar su defensa. El lateral colombiano hizo una buena Copa del Mundo, y fue de lo más regular de todo el torneo.

Muñoz también viene de una temporada muy buena en la Premier League con la camiseta del Palace, no obstante, su intención sería la de ir a un grande de Europa en esta ventana. Ya el colombiano entró en planes de equipos como Inter, y también Chelsea.

En las últimas horas se confirmó que el Chelsea de Xabi Alonso también está muy atento a lo que sucede con Daniel Muñoz. El club de Londres quiere volver a pelear en lo más alto esta temporada y es por eso que ve fichajes de calidad para su defensa.

Daniel Muñoz brilló en la Selección Colombia. (Foto: GettyImages)

El Mundial 2026 tuvo a un Daniel Muñoz muy intenso y en uno de sus mejores momentos. El lateral colombiano pudo rendir en todo momento de los partidos de la Selección Colombia y hasta acabó anotando goles muy importantes en todo el torneo.

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Los números de Daniel Muñoz en el Mundial 2026

En este Mundial 2026, Muñoz jugó los 5 partidos con la Selección Colombia y fue uno de los mejores jugadores del torneo. Sumó más de 300 minutos en todo el campeonato, y marcó 2 goles, ambos claves para ganar encuentros muy complicados en grupos.

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