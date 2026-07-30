Pese a ganarle a O’Higgins en 16avos de Copa Sudamericana, Conmebol sancionará a Boca Juniors

Conoce la sanción que Conmebol impondrá a Boca Juniors tras clasificar a octavos de la Copa Sudamericana ante O'Higgins.

Y una vez más, Boca Juniors tuvo sufrir en un torneo internacional. La llave ante O’Higgins, de Chile, por los 16avos de final llegó a la definición por penales, y a pesar de que lograron la clasificación, se conoció el motivo por el cual Conmebol sancionará al equipo ‘Xeneize’.

Luego de una victora 1-0 en el estadio ‘La Bombonera’ con gol de Miguel Merentiel, Boca sufrió en el partido de vuelta no solo por el gol que recibió de Francisco González al minuto 32 del segundo tiempo, también estuvieron a punto de quedarse con 10 jugadores por una expulsión a Leandeo Paredes que estuvo cerca, muy cerca de pasar.

Primero fue Leandro Lozano, luego llegó el turno para Nicolás Figal y Paredes y Leonel Flores no se escaparon. El árbitro colombiano Wilmar Roldán terminó amonestando a cuatro jugadores de Boca Juniors y le dio el argumento perfecto a la Unidad Disciplinaria de la Conmebol para que sancione al equipo argentino en la Copa Sudamericana.

Conmebol sancionará a Boca Juniors tras clasificar contra O’Higgins

Leandro Paredes y Arnaldo Castillo. (Foto: Getty Images)

Según el Manuel de Clubes Conmebol Sudamericana 2026 en el numeral 3.8.2 del tercer capítulo, “las amonestaciones (Tarjeta Amarilla) comportarán igualmente una sanción pecuniaria“. Esto quiere decir que las cuatro tarjetas amarillas que recibieron los jugadores de Boca Juniors en la clasificación ante O’Higgins harán que Conmebol sancione al equipo ‘Xeneize’ con una multa de 2.000 dólares. 500 por cada amonestación.

El rival de Boca Juniors en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Luego de vencer 3-4 en penales a O’Higgins, el rival de Boca Juniors en octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 será Recoleta FC, de Paraguay. El partido de ida se jugará entre 11 al 13 de agosto y la vuelta una semana después.

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Fixture de la Copa Sudamericana 2026. (Foto: X / @Sudamericana)

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