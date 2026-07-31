Los nuevos jugadores que tendría la Selección Colombia para las siguientes Eliminatorias

La Selección de Colombia podría tener a un recambio y nuevos jugadores para el siguiente proceso de Eliminatorias 2030.

La Selección de Colombia renovó a Néstor Lorenzo y con esto arranca el nuevo proceso de cara al Mundial 2030. Como es habitual, esto marcaría la despedida de algunos jugadores pero daría oportunidad a algunos futbolistas que por edad y rodaje, ya están para ser alternativa de la mayor.

Juan Manuel Rengifo, Jhon Solís, Camilo Mena, Néiser Villarreal, Johan Rojas y Pedro Bravo serían los nuevos sub-23 que puedan ganarse un lugar en las siguientes convocatorias de Colombia.

Muy probablemente James Rodríguez y Juan Fernando Quintero no lleguen por edad a la siguiente convcoatoria, por lo que Rengifo y Pedro Bravo se perfilan como reemplazos naturales.

Con Luis Suárez sin goles y a falta de recambio ya visto en este Mundial, Neiser Villarreal se perfila como una alternativa importante si recupera rodaje en el fútbol brasileño.

Otros nombres como Gustavo Puerta, Jhon Durán, Carlos Andrés Gómez, Yáser Asprilla por edad también están mandados para liderar la Selección Colombia, a diferencia de los seis mencionados ellos ya han debutado en la mayor.

Los números de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia

Al frente de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo ya lleva 51 partidos entre todas las competencias. Ganó 31 partidos, empató 12 encuentros y terminó perdiendo otros 8. Su equipo ha marcado 96 goles y tan solo ha recibido ya un total de 44.

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