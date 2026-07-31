Campeón del Mundo con Italia y 19 títulos en AC Milán: a los 66 años, falleció Franco Baresi

Corazón de uno de los mejores equipos de la historia, Italia llora la partida de Franco Baresi a sus 66 años. Emotivo mensaje del Milán.

Todo el fútbol internacional se encuentra de luto. A los 66 años y en una dura batalla contra deficiencias pulmonares ha fallecido el exdefensor italiano Franco Baresi. Se dan ahora mismo diferentes homenajes y mensajes más que emotivos alrededor de la figura de uno de los mejores zagueros de todos los tiempos. El corazón del mejor AC Milan y campeón del mundo en 1982.

Tanto la familia del exfutbolista como diferentes voces dentro del Milan confirmaron la noticia en las últimas horas. Baresi venía luchando contra problemas de salud a lo largo de los últimos años. Se va uno de los mejores defensores centrales de todos los tiempos e igualmente un zaguero que cambió para siempre el concepto que tenemos sobre dicha demarcación. Ganó 19 títulos con el equipo de San Siro.

Franco Baresi conformó junto a Paolo Maldini la que para muchos supone la mejor dupla de centrales de todos los tiempos. Una que dominó el fútbol mundial a finales de la década de 1980 y durante buena parte de los años 90. Multicampeón de Champions League y torneos locales en aquel equipo de Arrigo Sacchi, a tal punto llega la devoción por el defensor en la capital de Lombardía que se retiró su camiseta número 6 por el resto de los tiempos.

Pero Franco Baresi también tuvo éxito en el apartado de selecciones. Finalista del Mundial 1994, 12 años atrás firmó una de las mejores actuaciones de un defensa central de todos los tiempos en la Copa del Mundo cuando derrotó a Alemania en la definición del estadio Santiago Bernabéu para darle a la Azzurra la que por entonces era su tercera estrella en el verano de 1982. Se va un mito en todos los sentidos e igualmente uno de los mejores representantes del fútbol italiano del siglo pasado.

Baresi ganó 18 títulos en uno de los mejores Milán: GETTY

Se espera que el inicio del campeonato transalpino tenga diferentes homenajes a lo largo de las próximas semanas. Franco Baresi es una figura admirada por todo el calcio más allá de su cercanía con la historia del AC Milan. A los 66 años, el mítico defensor de la década de 1990 se convierte en una leyenda inmortal.

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AC Milan despidió de manera emotiva a Baresi

“La historia completa del AC Milan está de luto por la muerte de Franco Baresi. Su ejemplo y su integridad quedarán grabados para siempre en el ADN del Club, al igual que su icónica camiseta con el número 6. Las condolencias que AC Milan envía a la familia de Franco Baresi en un momento tan difícil son compartidas por cada rossonero, que siente esta pérdida como propia”, reflexiones del club en sus redes sociales en medio de una jornada marcada por la tristeza.

Baresi ganó 19 títulos totales para el equipo de la capital de Lombardía. Todo ello de la mano de 700 partidos y siendo durante buena parte de estos el primer capitán de la escuadra. Es para muchos el mentor de otro mito en todos los sentidos como Paolo Maldini. Italia y todo el fútbol europeo de luto en estas horas.

Datos claves

Franco Baresi falleció a los 66 años por deficiencias pulmonares.

falleció a los 66 años por deficiencias pulmonares. El exdefensor italiano Franco Baresi conquistó el Mundial de 1982 con Italia.

conquistó el Mundial de 1982 con Italia. Franco Baresi disputó 700 partidos y ganó 18 títulos con el AC Milan.