¿Qué clubes podrían contratar a James Rodríguez y Juanfer Quintero?

El futuro de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero espera por un nuevo capítulo. Tras haber sido eliminados de la Copa del Mundo, ambos referentes de la selección colombiana se encuentran a la espera de otro destinos. Estos son los clubes que más fuerte han sonado para quedarse con sus carreras.

Empecemos por el exfutbolista de Minnesota United. Hasta el momento James Rodríguez ha sonado para entidades de la talla de América de México, Boca Juniors e igualmente Lazio de Italia. A sus 35 años hablamos seguramente del último gran contrato que podría tener un futbolista que recordemos que desde hace más de dos temporadas no tiene un vínculo contractual por encima de los seis meses con ninguna de las entidades que han gozado de sus servicios.

En Juan Fernando Quintero la trama es un poco más amable pensando en el futuro. No solamente por una cuestión de edad, sino gracias a una mayor regularidad que ha tenido en el último tiempo si lo comparamos con Rodríguez. Existen rumores que le acercan al Cagliari de la primera división de Italia e igualmente al Atlético Mineiro del fútbol brasileño.

De momento ambos futbolistas no tendrían en su cabeza volver al fútbol colombiano. Si bien no son muchas las entidades que podrían asumir su desembarco, entienden que todavía cuentan con talento de sobra para rendir lejos de un campeonato donde las experiencias de nombres como Radamel Falcao o David Ospina ni mucho menos han abierto la puerta a más regresos de los miembros de la generación dorada.

James y Juanfer, obligados a buscar club una vez más: GETTY

Se trata seguramente de dos de los principales futuros a resolver cuando hablamos de la última convocatoria de Colombia a la Copa del Mundo. Mucho más teniendo en cuenta cómo ya en el mes de septiembre los cafeteros tendrán una nueva jornada de amistosos en fecha FIFA. Néstor Lorenzo volverá a ser el entrenador de una camada que veremos si de cara a la Copa del Mundo del año 2030 cuenta o no con sus dos últimos grandes puntas.

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