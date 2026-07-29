Los dos clubes ‘finalistas’ para quedarse con Juanfer Quintero en este 2026

Juan Fernando Quintero es de los pocos cracks colombianos que se encuentra sin club y ya hay dos equipos que pelean por ficharlo..

Juan Fernando Quintero tiene a más de un hincha de la Selección de Colombia pendiente de su futuro para la siguiente parte del año. Desde la prensa revelan que la ‘pelea’ por el enganche tiene a dos finalistas.

Según Carlos Antonio Vélez, Cagliari y Atlético Mineiro son los que más ofertaron por Juan Fernando Quintero. Todo dependerá del jugador, quién deberá decidir si vuelve a Europa o se queda en Sudamérica para ir a Brasil.

Ambos clubes podrían igualar los cerca de 3 millones de dólares al año que tiene como aspiración salarial. En River Plate tenía contrato vigente pero tras unas declaraciones algo polémicas contra ‘Chacho’ Coudet, ambas partes acordaron una terminación.

En la MLS también lo buscaron con rumores del Portland y de hasta el Inter Miami de Messi, sin embargo en lo deportivo están muy por debajo de las otras dos opciones.

En Colombia sonó para Atlético Nacional, Millonarios y el DIM, sin embargo en lo económico no pueden alcanzar las cifras europeas, además de que el jugador prioriza el exterior.

Los números de Juan Fernando Quintero en esta temporada

En este primer semestre con River Plate, Juan Fernando Quintero jugó un total de 19 partidos entre todas las competencias, sumando 4 goles y dando 4 asistencias. Sumó en total 948 minutos en la temporada. Perdiendo mucha importancia desde la llegada de Coudet.

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Juan Fernando Quintero – Pescara de Italia 2012.

En resumen