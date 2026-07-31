Bayern Múnich vuelve a blindar a Luis Díaz de Arabia: “Puede venir el Emperador de China y no negociamos”

Más voces oficiales del equipo de Baviera no dudan sobre el presente del cafetero. Bayern Múnich sigue cerrando la puerta a Luis Díaz.

Continúan las declaraciones en el Bayern Múnich alrededor del futuro de Luis Díaz. Para los intentos realizados desde Medio Oriente por quedarse con el extremo colombiano, vuelven a surgir testimonios que explican al 100% el deseo del Rey de la Bundesliga cuando hablamos del Guajiro. Las puertas a una salida lejos de Alemania se encuentran absolutamente cerradas.

“¿El Real Madrid quería a Olise? Me reí hasta desternillarme. Podría venir el Emperador de China a nosotros y aun así no negociaríamos. Lo mismo aplica para Luis Díaz”, palabras de Uli Hoeneß, exdelantero de los bávaros y actual Presidente de Honor del Bayern Múnich. Siguen llegando testimonios alrededor de la chance de que el cafetero salga.

Jornadas atrás el CEO del Bayern hablaba de la posible salida de Luis Díaz rumbo al Al-Hilal. Descartó por todo lo alto la posibilidad de que el cafetero dejase un club en el que solamente lleva 12 meses. Ahora mismo no existe la más mínima intención de desarmar un tridente que junto a Harry Kane fue el más punzante de toda la última temporada europea. Ninguno de los tres saldrá, salvo giro de 180° del club este mismo verano.

No ha sido un verano amable para el Bayern Múnich en este sentido. El posible interés del Real Madrid en Michael Olise se sumó al de Arabia Saudita en Luis Díaz e igualmente a toda la trama que reúne el futuro de Harry Kane cuando hablamos de su situación contractual. En medio de todo esto, los gigantes de Alemania cerraron dos incorporaciones y no se espera que modifiquen su plantilla a gran escala en lo que queda de la ventana de transferencias de mediados del año en Europa.

Uli Hoeneß afirma que Luis Díaz no está en venta: GETTY

El Bayern Múnich se sigue mostrando tajante alrededor del futuro de Luis Díaz. Descartan de manera tajante la posibilidad de que cualquier oferta desde Oriente Medio les haga cambiar su deseo en cuanto a la continuidad del colombiano. El mejor tridente de la última temporada europea no se va a desarmar a corto plazo.

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¿Cuándo debuta Luis Díaz esta temporada?

El Bayern Múnich jugó un amistoso anoche. Lo hizo con una victoria por 15-0 vs. FC Rottach-Egern en plena concentración del equipo de Vincent Kompany por las montañas de Baviera. Se espera que Luis Díaz viaje a lo largo de las próximas horas a una concentración donde le esperan duros trabajos físicos de cara a una temporada que será igual de larga a la anterior.

Hacer pronósticos es difícil, pero todo apunta a que el cafetero podría tener acción en cuanto a minutos se refiere cuando el equipo alemán ponga en marcha su gira asiática. El amistoso contra Jeju United del 4 de agosto o el choque con Aston Villa en China del 7 es la fecha que gana más fuerza por estas horas. Recordemos que en menos de un mes el club iniciará la campaña por la Supercopa de Alemania y en partidos oficiales.

Datos claves

Uli Hoeneß descartó la venta del extremo colombiano Luis Díaz .

descartó la venta del extremo colombiano . Bayern Múnich goleó 15-0 al FC Rottach-Egern en un amistoso.

goleó 15-0 al FC Rottach-Egern en un amistoso. Luis Díaz podría reaparecer en los partidos del 4 y 7 de agosto.