¡Última hora! César Farías aparece contratado en este equipo

El entrenador venezolano no tiene un buen nivel en Barcelona SC, pero ahora apreció contratado en este equipo.

César Farías no la pasa bien en Barcelona SC y no ha dejado de sumar malos resultados en estas últimas semanas. Por un momento, se especuló con su salida y pronta renuncia a la dirección técnica del equipo amarillo, pero ahora todo parece que ha cambiado.

Según la información de varios comunicadores y diferentes medios, César Farías sigue contratado por Barcelona SC y se mantiene en el club. Es más, el DT venezolano dirigirá el encuentro ante Leones y es muy probable que también lo haga en Copa Ecuador.

Pese a todos los rumores que lo ponen fuera del club amarillo, el central venezolano se quedará en el club por estos partidos. No obstante, se espera que la decisión de que siga al frente solo se deba a cuestiones de que el club aún no encuentra nuevo entrenador.

Farías llegó a Barcelona SC como el entrenador que podía sacarlos de los malos momentos de los últimos años, y aunque tuvo un comienzo estelar, el entrenador poco a poco fue bajando su nivel y resultados y ahora está lejos de la punta del campeonato.

César Farías llegó a Barcelona SC en este 2026. (Foto: GettyImages)

Desde Barcelona SC aún no han informado nada sobre el futuro de César Farías y por eso hay un gran enojo en la hinchada. No queda claro en el club amarillo si van a contar con el entrenador o si prefieren buscar otro estratega para la LigaPro y Copa Ecuador.

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Los números de César Farías en Barcelona SC

Como entrenador de Barcelona SC, César Farías ha dirigido entre todas las competencias 32 partidos, sumando 12 victorias, 8 empates y lleva 12 derrotas. Quedó eliminado rápido de la Copa Libertadores y está muy lejos de pelear el campeonato en la LigaPro.

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