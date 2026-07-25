Juan Fernando Quintero se fue de River Plate y estos equipos van por él

River Plate confirmó que Juan Fernando Quintero se marcha del club argentino para este segundo semestre, después de que el mismo jugador comentara que ya no cuenta para el entrenador. El club elaboró un comunicado en sus cuentas oficiales y se despidió del jugador.

En sus cuentas oficiales, River Plate comunicó: “El Club Atlético River Plate y Juan Fernando Quintero acordaron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual. El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del Club”, escribió River.

Por otro lado, esta salida del equipo argentino abre nuevas puertas para un Quintero que sigue teniendo interesados. De acuerdo, a la información de Transfermark, los equipos interesados en el volante colombiano son el Cagliari y también el Atlético Mineiro.

Quintero ahora mismo está con el pase en su poder y puede negociar con cualquier equipo. El colombiano entra en una fase de su carrera donde el trabajo en clubes sería su única prioridad, puesto que, ya no volvería a jugar con la Selección Colombia como el mismo dejó intuir.

Quintero se va de River Plate tras una etapa de mucha irregularidad con Coudet como entrenador. El futbolista colombiano pasó de ser un jugador clave y estrella con Marcelo Gallardo, a casi no tener minutos en los partidos más importantes en todo el semestre.

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Los números de Quintero en esta temporada

En este primer semestre con River Plate, Juan Fernando Quintero jugó un total de 19 partidos entre todas las competencias, sumando 4 goles y dando 4 asistencias. Sumó en total 948 minutos en la temporada. Perdiendo mucha importancia desde la llegada de Coudet.

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