Pablo Repetto no deja Santa Fe y ya tendría dos interesados para el 2027

Pablo Repetto podría dejar Independiente Santa Fe y rápidamente tiene ya dos equipos interesados en el DT para el 2027.

Pablo Repetto todavía no ha sido desvinculado oficialmente de Independiente Santa Fe y ya aparece en los planes de otros equipos para 2027. Según medios internacionales, el entrenador uruguayo habría recibido contactos desde dos clubes.

El periodista Andrés Espín, de Ecuador, señala que Liga de Quito y Barcelona SC ya contactaron a Pablo Repetto para que asuma el cargo de entrenador en 2027. Ambos equipos son considerados dos de los grandes del fútbol ecuatoriano y quieren al uruguayo.

Los rumores se intensificaron en los últimos días luego de que se viralizara la posibilidad de que Repetto no continúe en Independiente Santa Fe, sin importar los cuadrangulares. A esto se suma que Liga y Barcelona terminaron un 2026 muy irregular, y saben que Repetto conoce al fútbol ecuatoriano.

Por ahora, la situación no ha cambiado oficialmente y Pablo Repetto sigue siendo entrenador de Independiente Santa Fe. Tampoco se ha comunicado que estén descartadas las conversaciones para renovar su contrato, mientras en Colombia también como posible candidato para dirigir a Junior de Barranquilla.

Mientras crecen los rumores sobre su salida, Independiente Santa Fe también tendría alternativas para reemplazarlo. Uno de los nombres que aparece en el radar del conjunto colombiano sería Leonel Álvarez.

Los títulos de Pablo Repetto en el fútbol ecuatoriano

Pablo Repetto alcanzó la final de la Copa Libertadores 2016 con Independiente del Valle, perdiendo justo contra Atlético Nacional, y fue campeón de Liga, Copa y Supercopa Ecuador en 2018, 2019 y 2020.

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Pablo Repetto – Liga de Quito. Foto: API.

En resumen

Futuro incierto en Bogotá: A pesar de que la directiva de Independiente Santa Fe no ha oficializado su salida e incluso podría renovarlo, el técnico uruguayo Pablo Repetto está envuelto en una ola de rumores sobre su partida tras una temporada irregular, lo que ha encendido las alarmas en el mercado sudamericano para 2027.

Ecuador al acecho: Ante la posibilidad de que quede libre, Liga de Quito y Barcelona SC —dos gigantes de la LigaPro que también fracasaron en 2026— ya iniciaron contactos formales para repatriar al estratega, avalado por su histórico palmarés en el país (campeón de Liga, Copa y Supercopa con los albos, y finalista de Libertadores con IDV).

Ante la posibilidad de que quede libre, Liga de Quito y Barcelona SC —dos gigantes de la LigaPro que también fracasaron en 2026— ya iniciaron contactos formales para repatriar al estratega, avalado por su histórico palmarés en el país (campeón de Liga, Copa y Supercopa con los albos, y finalista de Libertadores con IDV). Fichas de repuesto: Mientras en Colombia también suena como alternativa para el banquillo de Junior de Barranquilla, la dirigencia ‘Cardenal’ ya maneja un plan de contingencia en caso de que Repetto acepte las ofertas del exterior, teniendo al experimentado Leonel Álvarez como su principal candidato para reemplazarlo.