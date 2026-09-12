James Rodríguez le hizo el feo al Junior y Teo Gutiérrez le respondió de manera contundente

Teo no dudó y le respondió a James Rodríguez, después de que eligiera a Nacional como el más grande de Colombia.

James Rodríguez hizo una fea cara cuando le recordaron que no fichó por Junior, y eligió mudarse a Atlético Nacional. En medio de toda la polémica que implicó el fichaje de James, ahora desde Junior llegó la respuesta contundente y fue el capitán Teo Gutiérrez.

En la rueda de prensa de presentación, James Rodríguez respondió de manera contundente que la camiseta de Nacional es la que más pesa en Colombia: “Eso de Junior es pasado, estoy acá y feliz. Creo que este club y esta camiseta es la que más pesa en Colombia, dicho esto entonces ya está”, comentó el jugador.

Posteriormente, en redes sociales se viralizó una imagen en redes sociales sobre una storie de Teo Gutiérrez. El mítico jugador de Junior solo publicó una fotografía de lo que fue la victoria de campeonato de Junior, en la que vencieron a Nacional.

El delantero colombiano calienta lo que ya será un duelo picante entre Atlético Nacional y Junior a finales del mes de septiembre. La hinchada de Junior está muy “molesta” con James tras todos los grandes rumores que implicó aquel no fichaje hace una temporada.

👀 La historia de Teófilo Gutiérrez horas después de las declaraciones de James Rodríguez…



Cabe recordar que la última estrella del FPC la ganó el cuadro Tiburón en Medellín. pic.twitter.com/IqwQlSRFU9 — Bolavip Colombia (@BolavipCo) September 11, 2026

James Rodríguez debutaría en las próximas semanas con Atlético Nacional y se espera que justamente para el partido contra Junior, el 10 ya pueda estar listo y juegue varios minutos en cancha. Nacional también apunta en este año a pelear el campeonato.

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El sueldo de James Rodríguez con Atlético Nacional

James Rodríguez tiene en Atlético Nacional un salario de 1.5 millones a 2 millones. El volante colombiano bajó sus pretensiones para jugar en Colombia, después de venir pidiendo 5 millones para los nuevos equipos que lo querían fichar.

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