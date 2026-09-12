¡Cifra de escándalo! Revelan el verdadero sueldo de James Rodríguez en Atlético Nacional

Habían muchos rumores sobre el sueldo que James Rodríguez iba a cobrar en Atlético Nacional y hoy finalmente se revela cuánto ganará el jugador el equipo de Medellín. A priori, James se convertirá en el jugador mejor pagado de la historia de Colombia.

Según reveló Pipe Sierra, James Rodríguez pasará a ganar en Atlético Nacional un salario mensual de 1.000 millones de pesos colombianos, lo que equivale a un poco más de 300.000 dólares. Es el sueldo más alto que se ha pagado en la historia en nuestro fútbol.

¿Cuándo ganará por año James Rodríguez?

Los 12.0000 millones de pesos colombianos si se transforman a dólares, al día de hoy, serían un sueldo de 3.9 millones por año para el ex jugador de Real Madrid. El jugador solo redujo sus expectativas salariales en poco más de 1 millón de dólares.

Se venía revelando que James le había pedido a todos los equipos que lo querían fichar poco más de 5 millones por año, sin embargo, justamente esa cifra evitaba un acuerdo entre partes. Ahora el capitán de la Selección Colombia bajó su sueldo para tener equipo.

El nuevo sueldo de James Rodríguez. (Foto: Captura de pantalla)

Se espera que el debut de James como jugador de Nacional tenga que esperar, puesto que, aunque no hay lesiones, el futbolista no ha jugado desde julio cuando Colombia quedó eliminada del Mundial. Además, el primer semestre fue muy irregular.

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El contrato de James Rodríguez con Atlético Nacional

James Rodríguez tendrá con Atlético Nacional un contrato hasta mediados de la temporada 2027. Aunque la expectativa es que se quede un poco más, esta es la primera propuesta que le han hecho al jugador colombiano.

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