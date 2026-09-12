VIDEO | Amagó a todos: los primeros pases de James Rodríguez en Atlético Nacional

James Rodríguez ya vive sus primeros momentos como jugador de Atlético Nacional. El histórico volante del fútbol colombiano ya fue presentado con el ‘Verdolaga’ y el jugador ya entrenó a las órdenes de Lucas González. Por lo cual, el jugador dio sus primeros pases.

En redes sociales se mostraron los primeros videos de James Rodríguez entrenando con el equipo de Atlético Nacional. El jugador colombiano se quiere poner a punto para debutar lo más pronto posible con el equipo ‘Verdolaga’ aunque sería esto en la siguiente fecha.

James Rodríguez apunta a ser la gran estrella de Atlético Nacional en esta temporada y para 2027 se pueden venir grandes cosas en el club pensando también en la Copa Libertadores. El 10 se mostró a un buen nivel físico en los videos filtrados del entrenamiento.

Se ve como James maneja su zurda muy bien y empieza a amagar a los rivales para meter pases. Había muchas dudas sobre el estado físico de James Rodríguez, pero ya el 10, al menos en un primer momento, se muestra muy bien desde lo físico.

😍🟢 James Rodríguez y sus primeras imágenes entrenando con #AtléticoNacional pic.twitter.com/HIG1Ko3Mre — DIEGOL (@diegoooool__) September 11, 2026

El sueldo de James Rodríguez en Atlético Nacional

James Rodríguez ganaría por año en Atlético Nacional un salario superior a los 2 millones de dólares. El colombiano tiene una base salarial de 1.5 millones por año, y el resto viene de variables de los premios que el jugador puede disfrutar en el club.

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En síntesis: