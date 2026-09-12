¡Última hora! Marcelo Gallardo “ya no es el DT” de la Selección de Ecuador

Gallardo dejó de ser el nuevo DT de la Selección de Ecuador en medio de todos los rumores.

La FIFA disparó todos los rumores en la Selección de Ecuador después de poner a Marcelo Gallardo en su portal como DT de ‘La Tri’. Esta noticia sorprendió a todos los aficionados, puesto que, todavía no hay anuncio oficial de esta decisión. No obstante, ahora todo cambió.

Ahora mismo la FIFA actualizó su primera noticia y eliminó a Marcelo Gallardo como DT de la Selección de Ecuador en una sorpresiva noticia para los aficionados. Por lo cual, nuevamente la Selección de Ecuador se vuelve a quedar sin entrenador.

Todos los aficionados se vieron sorprendidos cuando la FIFA fue la primera en confirmar que Marcelo Gallardo era el DT de Ecuador. Seguramente existió una comunicación interna y ahora en el portal oficial, sigue apareciendo vacante la opción de nuevo DT.

Por otro lado, Marcelo Gallardo todavía estaría en negociaciones con Ecuador y está dispuesto a aceptar la oferta del equipo nacional. El entrenador argentino es la principal opción y ahora mismo solo depende de una decisión del Comité de la FEF.

Marcelo Gallardo no aparece relacionado a la Selección de Ecuador. (Foto: Captura de pantalla)

No obstante, que haya aparecido en el portal de la FIFA no significaba que Gallardo ya era el DT de Ecuador y que ahora no esté en ese mismo portal tampoco significa que ya no el técnico de la Selección de Ecuador. Todo está en negociaciones.

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Los candidatos a ser DT de Ecuador

La Selección de Ecuador ahora mismo maneja a 3 opciones para llegar a ‘La Tri’. El principal es Gallardo, pero si no llega el entrenador argentino las otras dos grandes opciones para el equipo nacional son:

Roberto Martínez

Luis Zubeldía

Encuesta¿Marcelo Gallardo debe llegar a la Selección de Ecuador? ¿Marcelo Gallardo debe llegar a la Selección de Ecuador? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

La FIFA eliminó a Marcelo Gallardo como entrenador de la Selección de Ecuador de su portal.

eliminó a Marcelo Gallardo como entrenador de la Selección de Ecuador de su portal. Marcelo Gallardo continúa en negociaciones directas con el comité de la FEF .

continúa en negociaciones directas con el comité de la . Roberto Martínez y Luis Zubeldía son las alternativas a Marcelo Gallardo para dirigir a ‘La Tri’.