¡Última hora! Marcelo Gallardo “ya no es el DT” de la Selección de Ecuador

La FIFA disparó todos los rumores en la Selección de Ecuador después de poner a Marcelo Gallardo en su portal como DT de ‘La Tri’. Esta noticia sorprendió a todos los aficionados, puesto que, todavía no hay anuncio oficial de esta decisión. No obstante, ahora todo cambió.
Ahora mismo la FIFA actualizó su primera noticia y eliminó a Marcelo Gallardo como DT de la Selección de Ecuador en una sorpresiva noticia para los aficionados. Por lo cual, nuevamente la Selección de Ecuador se vuelve a quedar sin entrenador.
Todos los aficionados se vieron sorprendidos cuando la FIFA fue la primera en confirmar que Marcelo Gallardo era el DT de Ecuador. Seguramente existió una comunicación interna y ahora en el portal oficial, sigue apareciendo vacante la opción de nuevo DT.
Por otro lado, Marcelo Gallardo todavía estaría en negociaciones con Ecuador y está dispuesto a aceptar la oferta del equipo nacional. El entrenador argentino es la principal opción y ahora mismo solo depende de una decisión del Comité de la FEF.
Marcelo Gallardo no aparece relacionado a la Selección de Ecuador. (Foto: Captura de pantalla)
No obstante, que haya aparecido en el portal de la FIFA no significaba que Gallardo ya era el DT de Ecuador y que ahora no esté en ese mismo portal tampoco significa que ya no el técnico de la Selección de Ecuador. Todo está en negociaciones.
Los candidatos a ser DT de Ecuador
La Selección de Ecuador ahora mismo maneja a 3 opciones para llegar a ‘La Tri’. El principal es Gallardo, pero si no llega el entrenador argentino las otras dos grandes opciones para el equipo nacional son:
- Roberto Martínez
- Luis Zubeldía
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En síntesis:
- La FIFA eliminó a Marcelo Gallardo como entrenador de la Selección de Ecuador de su portal.
- Marcelo Gallardo continúa en negociaciones directas con el comité de la FEF.
- Roberto Martínez y Luis Zubeldía son las alternativas a Marcelo Gallardo para dirigir a ‘La Tri’.