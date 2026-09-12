La DIMAYOR ya confirmó el número de James Rodríguez en su fichaje por Atlético Nacional.

Este sábado 12 de septiembre de 2026 se confirmó la decisión de la DIMAYOR sobre el número que usará James Rodríguez ahora que regresó a Atlético Nacional para jugar en Colombia. El volante vivirá un gran cambio para toda su carrera.

Pipe Sierra confirmó que la DIMAYOR no aprobó el cambio de número para James Rodríguez. Por lo cual, el 10 no usará ese tradicional número que lo ha venido acompañando en su carrera. Se hizo el trámite para que Cardona deje el dorsal disponible.

El número de James Rodríguez en Atlético Nacional

Ahora, James Rodríguez usará oficialmente el número 23 en su regreso a Colombia. El jugador será presentado a las 14H30 antes de jugar contra Águilas Doradas. Se espera un estadio al tope de su capacidad para poder ver el partido.

James usará la 23 en Atlético Nacional. (Foto: @nacionaloficial)

Ya en los primeros entrenamientos con Atlético Nacional se vio a James Rodríguez entrenar sin un número. Mientras que, Cardona tenía la 10 y así se mantendrá al menos hasta terminar la temporada. El ex Real Madrid también confesó que esto no le importa.

El contrato de James Rodríguez con Atlético Nacional

James Rodríguez tiene contrato con Atlético Nacional hasta mediados de la temporada 2027. El colombiano también ganaría más de 2 millones como salario en este año.

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