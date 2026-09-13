Mientras James gana 1.1 millones en Atlético Nacional, el salario de Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios

¡Cifras de locura en el FPC! Mientras James Rodríguez gana 1.1 millones en Nacional, esto es lo que cobrará Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios.

Dos jugadores históricos de la Selección Colombia están de regreso en el fútbol colombiano. Con la llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional y Juan Guillermo Cuadrado a Millonarios, no hubo un mejor momento para comparar los salarios que van a ganar.

El primero en dar el golpe sobre la mesa fue Millonarios al presentar de manera oficial a Cuadrado diciendo en X que “experiencia, velocidad y talento. ¡Bienvenido al Embajador Juan Guillermo Cuadrado!“. Después de 20 años de jugar en Europa, ‘El Panita’ será uno de los jugadores mejor pagados del fútbol profesional colombiano.

Atlético Nacional no se quedó atrás y el mismo 10 de septiembre anunció la contratación de James Rodríguez diciendo “hay un trabajo por amor a este equipo. Un trabajo de todos los días, de mucha gente, en silencio, para que Nacional sea cada vez más grande. Cuando un club trabaja por el club, la grandeza no es un discurso: es una consecuencia. Confiaron. Creyeron. Era inevitable. James RodrÍguez es Atlético Nacional“. Ahora, la pregunta era: ¿Quién ganará más en el fútbol colombiano?

La diferencia de salarios entre James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado en el fútbol colombiano

James y Cuadrado volvieron al FPC. (Foto: X / Nacional y Millos)

A pesar de que el periodista Felipe Sierra publicó en X que Nacional le pagará a James cerca de 1.000 millones de pesos colombianos al mes, unos 323.000 dólares, aproximadamente, el periodista Carlos Antonio Vélez reveló que “el millón (de euros) que le ofrecieron a James en Avellino es el que le va a pagar Nacional”. Si esto es cierto, el ’10’ ganaría unos 1.1 millones de dólares año. ¿Y Cuadrado? El diario ‘El Tiempo’ señaló que el volante ganaría $1.2 millones anuales en Millonarios.

¿Quién tiene un contrato más largo, James en Nacional o Cuadrado en Millonarios?

Aquí no hubo diferencia. A pesar de que James Rodríguez tiene 35 años y Juan Guillermo Cuadrado es tres años mayor (38), ambos jugadores firmaron con sus nuevos equipos de la Liga Colombiana hasta junio de 2027.

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