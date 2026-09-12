Gonzalo Plata vivió semanas muy polémicas en Brasil en estos últimos días con los rumores de su posible salida a un nuevo club. Sin embargo, aunque estas voces se apagaron no quieren decir que hayan terminado y el jugador sigue en el mercado de fichajes.

Ahora desde Brasil revelaron que Gonzalo Plata se metió en planes de Santos para un movimiento de mercado. Flamengo ve con buenos ojos dejarlo salir y ya venderlo de manera definitiva. Con esto, Platita se podría mudar a jugar con Neyrmar.

Santos quiere armar un equipo de alto nivel en el 2027 apostando por volver a ser protagonista a nivel local e internacional. Las ofertas para el ecuatoriano no faltarán y aunque Flamengo puede aprovecharlo en estos meses se ve poco probable que se quede ahí.

Las polémicas y los problemas fuera de la cancha han venido complicando a Gonzalo Plata, que es uno de los jugadores de más talento en el fútbol ecuatoriano. En el Mundial 2026, el jugador ecuatoriano fue de lo mejor de la Selección.

Gonzalo Plata fue la figura de Ecuador en el Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

El delantero ecuatoriano no llegó al Dynamo de Moscú, que era el equipo que lo iba a fichar, porque le detectaron un problema en la rodilla. Esto complicó al ecuatoriano y obligó a que no sé su contratación. Por eso le tocó regresar al fútbol brasileño.

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El valor de mercado de Gonzalo Plata

Gonzalo Plata tiene contrato con Flamengo hasta la temporada 2029 y el jugador ecuatoriano también tiene un valor de mercado de 9 millones. Las siguientes semanas son claves para que ya de una vez por todas se defina que pasa con el jugador tricolor.

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