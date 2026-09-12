Radamel Falcao es la última gran estrella que podría volver al fútbol colombiano y es que ahora otro club espera contar con él, pero sería para 2027. El mercado para inscribir jugadores libre ya cerró, pero eso no quiere decir que la oferta se haya caído.

Nuevamente, desde Millonarios le abren las puertas a Falcao. Aunque se especulaba en contar con el jugador como dirigente o asistente de Alberto Gamero, otro sería el posible trabajo para el ‘Tigre’. Nuevamente lo podrían fichar como jugador.

Para el VBar Caracol, Ariel Michaloutsos, director deportivo de Millonarios, comentó que las puertas del club siempre van a estar abierta para el histórico jugador. “Y pasa que ya está el cupo de 25 jugadores inscritos. Ojalá que en enero él tenga todas las ganas”, comentó el directivo.

No se descarta que con los regresos de James Rodríguez a Atlético Nacional, Juan Guillermo Cuadrado a Millonarios o Jackson Martínez al DIM, el ‘Tigre’ no se anime y pegue la vuelta al campeonato. Ya en los últimos años regresó 2 veces a jugar con el ‘Embajador’.

Falcao podría regresar a Millonarios. (Foto: GettyImages)

Falcao se refirió a otros problemas estructurales y con las autoridades gubernamentales que impedían que siga en Millonarios. Esto no ha cambiado, pero el contexto de toda la Liga ya es diferente y eso podría hacer un cambio en la postura de Falcao.

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Los equipos interesados en Radamel Falcao

Radamel Falcao no tiene equipo y el delantero colombiano sonó en los últimos meses para jugar en Panamá, donde ahora reside. Ninguna negociación llegó a buen puerto, pero el delantero se mantiene en activo, y aún no se ha retirado. A sus 40 años puede seguir jugando.

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