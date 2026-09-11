Messi volvería a Colombia en 2027 para disputar un histórico amistoso

Todo para disputar un histórico amistoso de un grande del fútbol colombiano. Messi y la operación de retornar a Colombia ya está en el aire.

La visita de Lionel Messi a Colombia en enero no sería su último compromiso por tierras cafeteras. Ya se abre la posibilidad pensando en el año que viene de que el astro argentino vuelva al territorio nacional para la disputa de un amistoso histórico. En esta ocasión todo se realizaría en la ciudad de Cali.

Periodistas como Jorge Puerto Ladino señalan que el América de Cali estaría estudiando invitar al Inter Miami para la celebración de su centenario el próximo 13 de febrero. Todo ocurriría mediante una fiesta de varias horas en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero y donde la jornada culminaría con un choque frente al equipo de Messi. En este momento se estudia la concentración de diferentes promotores y patrocinadores para costear el desplazamiento del equipo de la MLS.

“Consultando sobre la información de ESPN, del partido de Inter de Miami en Colombia, me confirman que sería el partido del centenario de América de Cali. La fecha tentativa del mismo es el sábado 13 de febrero de 2027 en el Pascual Guerrero”, la información de Jorge Puerto Ladino a través de su cuenta de Twitter.

Messi pisó Colombia por última vez el pasado 31 de enero en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. Todo ello frente al Atlético Nacional y donde el por entonces equipo de Javier Mascherano vencería por 2-1. Juan Manuel Rengifo anotó para los locales, mientras tanto Luis Suárez como un gol en propia puerta de Elkin Rivero dieron el triunfo a La Pulga.

Messi jugó y ganó en Colombia por enero ante Atlético Nacional: GETTY

Se espera que a lo largo de las próximas semanas el América de Cali comunique algunos de los eventos para la fiesta de su centenario el próximo 13 de febrero del año 2027. Se estudia la posibilidad de que el Inter Miami de Messi haga parte de una jornada histórica donde los escarlatas repasarán algunos de los capítulos más importantes de su historia.

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El historial de Messi en Colombia

Desde el Sudamericano Sub-20 del 2005 se tienen registros en Colombia de partidos oficiales disputados por Lionel Messi. Todo empezó con aquel torneo juvenil disputado mayoritariamente en el Eje Cafetero y donde la Tricolor terminaría siendo vencedora. Tanto partidos amistosos como por supuesto de eliminatorias completan el camino del rosarino al norte de Sudamérica.

En sus 13 partidos disputados en Colombia Messi acumula 6 triunfos, 5 empates y apenas dos derrotas. Un balance tremendamente positivo y que solamente se vio frustrado por triunfos por 2 a 1 por parte de la selección nacional tanto en las últimas eliminatorias rumbo al Mundial 2026 como en las de Sudáfrica 2010. Justamente en ese partido disputado en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, Leo marcaría el primer tanto de la Albiceleste antes de que Dayro Moreno y Rubén Darío Bustos remontasen el choque.

Datos claves

América de Cali negocia un amistoso ante Inter Miami para su centenario en 2027.

negocia un amistoso ante para su centenario en 2027. El partido de Lionel Messi se disputaría el 13 de febrero de 2027 en Cali.

se disputaría el en Cali. Lionel Messi registra seis victorias, cinco empates y dos derrotas jugando en Colombia.