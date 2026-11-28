El volante ecuatoriano recibe una drástica sanción y prácticamente se despide de la LigaPro.

El partido de Barcelona SC contra Independiente del Valle todavía sigue dejando importantes consecuencias, tras lo polémico y caliente que resultó aquel empate 1 a 1 en el estadio Monumental. Ahora finalmente se supo de la sanción para Jhegson Méndez.

La sanción a Jhegson Méndez en la LigaPro

A Méndez se le pasó la mano en dichos al árbitro y por eso se fue expulsado con roja directa, sin embargo, esa sanción aumentó porque el volante empezó a hacer gestos a la hinchada. “Ladrones” habría dicho el jugador con sus gestos mirando a la hinchada amarilla.

Eso, evidentemente, le iba a traer un problema a Jhegson Méndez y en efecto así fue. El volante recibe una sanción de 4 partidos. Por lo cual, ya en este año no volverá a jugar en la LigaPro, puesto que, a IDV solo le quedan 3 partidos en este hexagonal.

🔥 “LADRONES”😱



Tras su expulsión en el minuto 65’ de partido, Jhegson Méndez salió haciendo gestos a la hinchada de Barcelona y diciendo “ladrones”, algo que podría costarle una suspensión superior a lo habitual. pic.twitter.com/ucWnjOeykU — Ecuagol (@ECUAGOL) November 26, 2026

No obstante, esta pudo ser la última imagen de Jhegson Méndez en la LigaPro, puesto que, según ha trascendido el volante se marcharía de Independiente del Valle para la siguiente temporada. Incluso ya se había revelado un acuerdo con el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica para 2027.

Las estadísticas de Jhegson Méndez en esta temporada

En este año con Independiente del Valle, Méndez jugó un total de 39 partidos entre todas las competencias. No marcó goles y apenas dio 3 asistencias. Sumó en cancha cerca de 2.100 minutos.

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