La tabla de posiciones de la CONMEBOL para entrar al siguiente Mundial de Clubes.

Este sábado 28 de noviembre de 2026 Palmeiras logró clasificar al siguiente Mundial de Clubes de 2029 después de coronarse campeón de la Copa Libertadores venciendo a Estudiantes de la Plata. Los brasileños son 1 de los 6 de CONMEBOL que estarán en el torneo.

Palmeiras hoy se unió a Flamengo que también ya está clasificado para el Mundial de Clubes tras ser campeón de la Copa Libertadores 2025. Quedan 4 cupos para entrar a este torneo, 2 para campeones y 2 para los mejores posicionados en la tabla de clasificación.

La tabla de posiciones de clasificación al Mundial de Clubes:

Así están los 6 primeros lugares de equipos de CONMEBOL en la disputa por ir al siguiente Mundial de Clubes:

Palmeiras – 88 puntos (clasificado) Flamengo – 85 puntos (clasificado) Estudiantes de la Plata – 62 puntos Liga de Quito – 61 puntos Independiente del Valle – 40 puntos Racing – 35 puntos

No obstante, se abre una gran chance para todos los equipos en 2027, puesto que, tanto Estudiantes como Racing no jugarán la Libertadores en ese año, por lo cual, no sumarán más puntos. Liga de Quito todavía no clasifica. Además, lo otros equipos brasileños solo van a poder clasificar si ganan la Copa.

Chelsea es el actual campeón del Mundial de Clubes. (Foto: GettyImages)

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Los millones que entrega clasificar al Mundial de Clubes

Los equipos CONMEBOL están muy atentos a entrar al siguiente Mundial de Clubes, porque este torneo entrega entre 15 a 17 millones a los equipos sudamericanos solo por participar. Por lo cual, desde lo económico es clave ir al torneo.

Datos clave: