Arias metió el pase de gol en la final de la Copa Libertadores y esta es la fortuna que ganó el club.

Jhon Arias y Palmeiras se coronaron campeones de la Copa Libertadores en este sábado, 28 de noviembre de 2026. El colombiano fue clave para este histórico logro con una importante asistencia. Por lo cual, también ayudó a que su equipo se termine llevando una gran fortuna en esta Libertadores.

Tras vencer a Estudiantes de la Plata en una peleada final más que jugada, los brasileños se llevaron un premio económico de 25 millones solo por el partido. Ese dinero se tiene que sumar a todo lo que llevaba acumulado el club en este año de competencia

La fortuna que ganó Palmeiras en esta Copa Libertadores

Antes de la final de la Copa Libertadores, Palmeiras había acumulado un premio económico cercano a los 9.27 millones. Por lo cual, el equipo brasileño se lleva en esta Copa Libertadores un premio cercano a los 35 millones.

Además, el club también se aseguró su lugar en el Mundial de Clubes. Por lo cual, ese es otro dinero que ingresa el plantel, ese dinero que paga la FIFA supera los 15 millones de dólares.

¡¡EL VERDAO PEGÓ EN EL ARRANQUE DEL SEGUNDO TIEMPO!! Ramón Sosa llegó para definir solo en el área y anotó el 1-0 de Palmeiras vs. Estudiantes.



📺 La FINAL de la CONMEBOL #Libertadores, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/YlYbhnhzwd — SportsCenter (@SC_ESPN) November 28, 2026

Ahora Palmeiras vuelve a reinar América tras 5 años de su última conquista. El equipo de Abel Ferreira también empató a Flamengo como los brasileños con más Libertadores.

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El contrato de Jhon Arias en Palmeiras

Jhon Arias firmó con Palmeiras un contrato hasta mediados de 2029. El colombiano se convirtió en un jugador clave del club, pese a que cuando llegó no era tan importante para Abel Ferreira.

En síntesis: