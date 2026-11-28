José Enamorado fue uno de los mejores jugadores de Colombia vistiendo los colores de Junior en los últimos años. Sin embargo, el jugador decidió pegar el salto a Brasil y es ahí donde las cosas no se han dado como el jugador esperaba. Por lo cual, la posibilidad de regresar está sobre la mesa.

De acuerdo a la revelación de Diario Deportes, Junior estaría interesado nuevamente en contar con José Enamorado para la temporada 2027. La idea del club es ir a buscar definitivamente al jugador que supo defender sus colores si Gremio desciende en Brasil.

Como es costumbre, el fútbol brasileño vuelve a entregar una gran lucha por el descenso, con varios grandes involucrados. Ahora mismo, Gremio está empatado en puntos con Mirassol, que es el equipo que está descendiendo. Además, Corinthians también tiene la misma cantidad de puntos.

Por lo cual, Gremio se juega la vida en los siguientes 2 partidos, que serán 2 finales para el club. Primero se enfrenta a Corinthians y posteriormente jugará contra Mirassol. Los dos rivales directos a vences para seguir jugando en la Serie A en 2027

Enamorado no ha sido protagonista en Gremio. (Foto: GettyImages)

Junior sigue trabajando en fortalecer su plantilla con diferentes jugadores para la temporada 2027. El equipo de Barranquilla quiere volver a lugares estelares en el campeonato local, pero también competir muy arriba en la Copa Libertadores, donde quedó a deber en este 2026.

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Los números de José Enamorado en Gremio

José Enamorado en esta temporada defendiendo los colores de Gremio jugó un total de 51 partidos entre todas las competencias. Marcó 1 gol y dio un total de 5 asistencias, en poco más de 2.000 minutos, números muy bajos para los que venía demostrando antes.

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