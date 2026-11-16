El crack de Real Madrid, Gorka Abascal, no jugará con la Selección Colombia en Mundial por este motivo

El crack no estará en el Mundial Sub-17 con el equipo colombiano por este motivo.

La Selección Colombia sufre una baja de última hora para jugar el Mundial Sub-17. El equipo nacional ya estaba listo para comenzar el torneo en Qatar, pero ahora se reporta que el equipo nacional perdió al crack de Real Madrid, Gorka Abascal.

Abascal es el joven jugador que juega en el Real Madrid, pero ya no irá al torneo. De acuerdo a la información revelada por Pipe Sierra y la Selección Colombia, Gorka no jugará el torneo por una lesión que sufrió. Por lo cual, se perderá este primer campeonato oficial con Colombia.

Entonces, Gorka Abascal ya tiene reemplazo para el Mundial Sub-17. Su lugar será ocupado por Juan José Palacios de Envigado. Es una delicada baja para los proyectos de la Sub-17 que llega a este torneo como uno de los fuertes candidatos a pelear.

Colombia accedió a este Mundial como campeón del Sudamericano Sub-17 y con una selección que ilusiona a todo el país por lo que puede hacer en el torneo. La Selección Colombia es candidata a llegar lejos en este torneo de la FIFA y se ilusiona con el título.

De acuerdo a la revelación del comunicado de la Selección Colombia, Gorka sufre una lesión muscular grado II del músculo oblicuo interno derecho. Por lo cual, no se lo va a arriesgar y queda totalmente descartado para jugar el Mundial Sub-17 con Colombia.

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El calendario de partidos de Colombia en el Mundial Sub-17

Así quedó el calendario del campeón sudamericano en el Mundial Sub-17:

Colombia vs Japón (21 de noviembre) a las 4:30 am (CO)

Colombia vs Honduras (24 de noviembre) a las 7:30 am (CO)

Colombia vs Serbia (27 de noviembre) a las 8:00 am (CO)

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En síntesis: