“Duele”: La confesión de Gonzalo Montiel tras la burla que le hizo Álvaro Montero

Trago amargo tras el clásico. Descubre la sentida confesión de Gonzalo Montiel tras la burla de Álvaro Montero en cancha.

Fue uno de los grandes protagonistas del súperclásico del fútbol de Argentina y no dudó en romper el silencio. Gonzalo Montiel abrió el disparador después de la burla que le hizo Álvaro Montero en la derrota de River Plate contra Boca Juniors e hizo una dura confesión.

“No, no tenía argumentos. No tenía fundamentos para explicar lo que pasaba. Como te dije recién, en la roja mía, Blanco hizo la misma jugada y le saca amarilla. Entonces vos decís, algo pasa, ¿no?”, empezó denunciando Montiel sobre el árbitro Nicólas Ramírez y sus decisiones en la derrota 1-0 de River con Boca.

Lleno de frustración, Gonzalo Montiel continuó con las declaraciones en zona mixta después de que Álvaro Montero se le burlara por irse expulsado del súperclásico del primero de noviembre, y no ocultó su enorme frustración por el resultado. ¿Qué confesó?

La confesión de Montiel tras la burla que le hizo Montero: “Duele”

La burla de Montero a Montiel. (Foto: X)

“Recién estuve mirando todas las jugadas. Eh, pero sí, en el partido ya se veía, ya se veían esas jugadas. Como te dije recién, no es normal, no hay que normalizar eso. Creo que hoy (primero de noviembre) nos condicionó (el árbitro) y no es normal eso. Un clásico, ambos nos jugábamos mucho y con mucha bronca, con mucha impotencia porque nos duele perder así“, confesó Montiel tras la derrota contra Boca con la burla incluida de Montero.

¿Quién tiene un contrato más largo en su equipo, Gonzlo Montiel o Álvaro Montero?

Hay una diferencia de un año y medio. Mientras Gonzalo Montiel tiene contrato en River Plate hasta el 31 de diciembre de 2028, Álvaro Montero firmó con Boca Juniors hasta el 30 de junio de 2030.

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