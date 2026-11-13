Dónde ver Colombia vs. Chile EN VIVO HOY por la fecha FIFA de noviembre

La Selección de Colombia arranca en el Pascual Guerrero de Cali su gira de amistosos por la fecha FIFA de noviembre.

La Selección de Colombia y Chile se medirán este viernes 13 de noviembre en un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, desde las 19 horas (horario Ecu, Bog, Perú)

El duelo marcará el inicio de una serie de dos compromisos amistosos para ambas selecciones durante esta ventana internacional, con los que buscarán cerrar su calendario de 2026.

Néstor Lorenzo otra vez tendrá que echar mano a algunas variantes con las bajas de jugadores importantes como Álvaro Montero, Kevin Mier, Álvaro Angulo, Royer Caicedo, Kevin Castaño, Carlos Andrés Gómez, Kevin Viveros y Richard Ríos.

¿Dónde ver el Colombia vs. Chile por la fecha FIFA?

El partido entre Colombia y Chile de este viernes 13 de noviembre por el amistoso internacional se puede ver en México y distintas regiones a través de las siguientes opciones de TV y streaming:

México: Sin transmisión oficial confirmada en TV o streaming (disponible mediante señales internacionales como Fanatiz o señal abierta web en origen según disponibilidad)

Sin transmisión oficial confirmada en TV o streaming (disponible mediante señales internacionales como Fanatiz o señal abierta web en origen según disponibilidad) Colombia: Gol Caracol, Canal RCN, Caracol Play y DITU

Gol Caracol, Canal RCN, Caracol Play y DITU Chile: Mega, Mega 2 y MegaGO

Mega, Mega 2 y MegaGO Sudamérica: DSPORTS y DGO

DSPORTS y DGO Estados Unidos: Fanatiz

Posibles alineaciones para el amistoso entre Colombia y Chile

Así formaría Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Juan David Cabal; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma; Jhon Arias, Yáser Asprilla, Nelson Deossa y Luis Suárez. D.T.: Néstor Lorenzo.

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Así formaría Chile: Lawrence Vigouroux; Diego Ulloa, Jonathan Villagra, Paulo Díaz, Gabriel Suazo; Vicente Pizarro, Felipe Loyola; Maximiliano Gutiérrez, Rodrigo Echeverría, Darío Osorio y Gonzalo Tapia. D.T.: Nicolás Córdova.