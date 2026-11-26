El extremo colombiano Kevin Viveros es otro de los internacionales que tendrá que definir su futuro para la siguiente temporada. Desde Brasil adelantan su posible nuevo club generando algo de sorpresa por la elección del seleccionado de Colombia. ESPN Brasil señala que Kevin Viveros sería nuevo jugador del CSKA Moscú de Rusia. El extremo colombiano […]

El extremo colombiano Kevin Viveros es otro de los internacionales que tendrá que definir su futuro para la siguiente temporada. Desde Brasil adelantan su posible nuevo club generando algo de sorpresa por la elección del seleccionado de Colombia.

ESPN Brasil señala que Kevin Viveros sería nuevo jugador del CSKA Moscú de Rusia. El extremo colombiano se iría por cerca de 25 millones de euros que aceptaría Athletico Paranaense.

Medios reportan que el propio jugador no estaba muy seguro del destino pero finalmente se daría el traspaso. Es la tercera liga europea que se fija en él tras la Premier League y la liga italiana.

La semana pasada trascendió que River Plate también lo tenía en planes a Kevin Viveros, aunque no hay oferta formal trascendida. En Inglaterra sonó para el Wolverhampton y AFC Bournemouth.

Athletico Paranaense pagó 5 millones de dólares por el 70% de Kevin Viveros, con el restante aún en posesión de Atlético Nacional. Su venta significaría al menos 6 millones de dólares para el ‘Verdolaga’.

¿Cuánto pagó Atlético Nacional por Kevin Viveros?

El conjunto ‘Verdolaga’ pagó apenas 138.000 euros por el préstamo de Viveros en 2024 y posteriormente terminó quedándose con una parte de sus derechos antes de su transferencia a Athletico Paranaense en julio de 2025.

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