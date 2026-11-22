Boca Juniors se coronó campeón de la Copa Sudamericana con Álvaro Montero y Sebastián Villa como titulares, y ganó una fortuna.

Sebastián Villa y Álvaro Montero fueron parte del histórico título de la Copa Sudamericana con Boca Juniors. Los argentinos volvieron a ganar un título internacional tras 18 años y además se llevaron una fortuna.

El premio económico que ganó Boca Juniors

La CONMEBOL reveló a inicios de año que el premio económico para el campeón de la Copa Sudamericana era de 10 millones de dólares. Solo por ganar este partido, Boca se llevó el título y también los tres millones por jugar la Copa Libertadores 2027 desde la fase de grupos.

Sumado a lo que vienen acumulando desde las fases previas, Boca Juniors ganaría cerca de 14 millones de dólares por el segundo torneo continental CONMEBOL.

Los otros títulos que aún pelean Álvaro Montero y Sebastián Villa en Boca Juniors

En tema de títulos, Boca Juniors aún puede ganar la Copa Argentina y el torneo Clausura, en el primero están en la final y en el segundo jugarán los cuartos de final.

Sebastián Villa – Boca Juniors. Foto: Getty.

En resumen

Boca Juniors conquistó la Copa Sudamericana con Sebastián Villa y Álvaro Montero como titulares.

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