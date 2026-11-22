Sebastián Villa y Álvaro Montero fueron parte del histórico título de la Copa Sudamericana con Boca Juniors. Los argentinos volvieron a ganar un título internacional tras 18 años y además se llevaron una fortuna.
El premio económico que ganó Boca Juniors
La CONMEBOL reveló a inicios de año que el premio económico para el campeón de la Copa Sudamericana era de 10 millones de dólares. Solo por ganar este partido, Boca se llevó el título y también los tres millones por jugar la Copa Libertadores 2027 desde la fase de grupos.
Sumado a lo que vienen acumulando desde las fases previas, Boca Juniors ganaría cerca de 14 millones de dólares por el segundo torneo continental CONMEBOL.
Los otros títulos que aún pelean Álvaro Montero y Sebastián Villa en Boca Juniors
En tema de títulos, Boca Juniors aún puede ganar la Copa Argentina y el torneo Clausura, en el primero están en la final y en el segundo jugarán los cuartos de final.
Sebastián Villa – Boca Juniors. Foto: Getty.
En resumen
- Boca Juniors conquistó la Copa Sudamericana con Sebastián Villa y Álvaro Montero como titulares.
- 14 millones de dólares ganará el club sumando los premios y la clasificación a Libertadores.
- Copa Argentina y torneo Clausura son los próximos títulos locales que disputará el equipo.