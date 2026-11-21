Los detalles de la millonaria oferta que WIN Sports ofrece para seguir transmitiendo la Liga BetPlay.

WIN Sports definitivamente quiere seguir transmitiendo el fútbol profesional colombiano para 2027 y los siguientes años. El canal finalmente decidió hacer una oferta para competir por esos derechos y ahora dan detalles de millonario acuerdo que busca el canal.

El canal que viene transmitiendo el fútbol colombiano en los últimos años tenía que igualar una oferta de 90 millones de dólares al año. Esa fue una propuesta que aceptó la DIMAYOR del consorcio que lidera Mauricio Correa y que parecía la más opcionada a quedarse con los derechos.

Los detalles de la oferta de WIN Sports

Carlos Antonio Vélez reveló que WIN Sports no solo igualó la oferta de 90 millones por año, sino que la mejoró para quedarse con los derechos del FPC. Esto le daría una importante ventaja al canal para seguir emitiendo los partidos de la Liga BetPlay.

WIN habría superado la oferta. (Foto: Captura de pantalla)

Ahora mismo todo depende absolutamente de la DIMAYOR y del análisis que se dé a las dos propuestas. Se tiene que tomar una decisión y el día apuntado en el calendario, de acuerdo a Pipe Sierra, sería el próximo 25 de noviembre, donde hay una Asamblea para tomar dicha decisión.

¿Qué canal pasará la Liga BetPlay en 2027?

En caso de que la DIMAYOR se decante por la opción del consorcio de Mauricio Correa, aún no hay un canal confirmado en esa propuesta para ver el fútbol profesional colombiano. Mientras que, si se elige a WIN Sports todo seguirá por el mismo canal.

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