Boca se llevó su tercera Copa Sudamericana y "golpea" a los equipos ecuatorianos.

Este sábado 21 de noviembre de 2026, Boca Juniors se coronó campeón de la Copa Sudamericana después de vencer a Atlético Mineiro en la final del torneo continental. Los ‘Xeneizes’ ahora pasan a ser los máximos ganadores de la historia de este torneo.

Con esta victoria, Boca Juniors levantó la tercera Copa Sudamericana de su historia y ahora mismo es el máximo ganador de su historia. Los argentinos se separan al fin del empate que existía entre los ganadores que tenían dos copas sudamericanas.

Los máximos ganadores de la Copa Sudamericana

Así quedó el top de los máximos ganadores de la Copa Sudamericana:

Boca Juniors: 3 títulos

Liga de Quito: 2 títulos

IDV: 2 títulos

Athletico Paranaense: 2 títulos

Lanús: 2 títulos

Independiente: 2 títulos

¡¡AHORA SÍ VALE, RUSO!! ¡¡ASCACÍBAR SE ENCONTRÓ CON LA PELOTA DENTRO DEL ÁREA Y MARCÓ EL PRIMERO DE BOCA VS. ATLÉTICO MINEIRO EN LA FINAL DE LA CONMEBOL #SUDAMERICANA!!



📺 Mirá LA FINAL de la CONMEBOL #Sudamericana por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/sanwf0L2an — SportsCenter (@SC_ESPN) November 21, 2026

Ahora Boca también se clasificó para jugar la Recopa Sudamericana en 2027. Su rival se conocerá el próximo fin de semana cuando se enfrenten por definir al campeón de la Copa Libertadores Palmeiras contra Estudiantes de la Plata.

¿Desde cuándo Boca Juniors no era campeón internacional?

La última vez que Boca Juniors fue campeón de un torneo internacional es la Recopa Sudamericana de 2008. El club acabó con una espera de 18 años, un larga espera que lo vuelve a colocar entre los mejores equipos de todo el continente.

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En síntesis: