Las alineaciones de Atlético Mineiro vs Boca Juniors para jugar en la final de la Copa Sudamericana.

Este sábado 21 de noviembre de 2026 se define al nuevo campeón de la Copa Sudamericana con la final que jugarán Atlético Mineiro vs Boca Juniors en Barranquilla. Ambos equipos saldrán a la cancha con lo mejor que tienen para buscar un nuevo campeonato.

Alineaciones de Atlético Mineiro y Boca Juniors

Así saldrían a jugar Atlético Mineiro y Boca Juniors para la final de la Copa Sudamericana:

Alineación Atlético Minero: Everson, Natanael, Duarte, Tressoldi, Lodi, Gomes, Castaño, Cuello, Fred, Bernard y Cassierra.

Alineación Boca Juniors: Montero, Lozano, Di Lollo, Herrera, Braida, Ascacibar, Delgado, Paredes, Villa, Velasco y Merentiel.

Mineiro buscará ganar un campeonato internacional después de dos finales continentales perdidas de manera consecutiva. El club viene de perder la final de la Copa Libertadores 2024, y en 2025 también perdió la final de la Copa Sudamericana.

Por otro lado, Boca Juniors llega a esta final en el mejor momento de la temporada, tras ser campeón de la Tabla Anual y buscando una serie de títulos en este final de 2026. Para los argentinos, esta Sudamericana representa la oportunidad de volver a ser campeones internacional después de 18 años, tras la Recopa Sudamericana de 2008.

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¿Qué canal pasa la final de la Copa Sudamericana?

La final de la Copa Sudamericana comenzará desde las 17H30 (CO/EC); 19H30 (ARG). El partido se podrá ver por:

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