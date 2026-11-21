Sebastián Villa se mandó el partido de su vida en Colombia y provocó este mensaje de la hinchada.

Sebastián Villa sabía que estaba jugando en la casa de la Selección Colombia y el delantero se mandó un show completo para que su Boca Juniors vuelva a levantar un campeonato internacional. El extremo colombiano siempre fue el más desequilibrante del ataque argentino.

Por lo cual, en redes sociales los hinchas le mandaron un mensaje a Néstor Lorenzo y a la Selección Colombia. El nivel del jugador es para ya ser convocado de nuevo a la Selección, aunque obviamente su no llamado responde a temas ajenos al fútbol.

“La Selección Colombia debe convocar a Villa y no lo pienso discutir.” “Alguien tiene que decirlo, Sebastián Villa ya es un jugador que está para jugar en Selección Colombia.” “Señores hay que llamar a Villa a la Selección Colombia.” “Villa es más que cualquiera que esos entumidos que hay en la Selección.” fueron algunos de los comentarios de los hinchas.

Villa había llegado a Boca Juniors para este segundo semestre y el extremo respondió en la cancha a la confianza que le dio Juan Román Riquelme. Es por eso, que también muchos piden que la Selección Colombia le dé una segunda oportunidad a Villa.

Algunos de los comentarios para Sebastián Villa. (Captura de pantalla)

Algunos de los comentarios para Sebastián Villa. (Captura de pantalla)

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Algunos de los comentarios para Sebastián Villa. (Captura de pantalla)

Las estadísticas de Sebastián Villa en esta temporada

En este regreso con Boca Juniors, Sebastián Villa jugó un total de 26 partidos entre todas las competencias. Marcó 2 goles y dio 10 asistencias. Ahora ganó su primera Copa Internacional defendiendo los colores de Boca.

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En síntesis:

Sebastián Villa conquistó su primer título internacional con Boca Juniors tras su regreso al club.

conquistó su primer título internacional con tras su regreso al club. Selección Colombia y Néstor Lorenzo recibieron pedidos de hinchas para convocar a Sebastián Villa .

y recibieron pedidos de hinchas para convocar a . 26 partidos, 2 goles y 10 asistencias registró Sebastián Villa esta temporada con Boca.